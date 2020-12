Soutěž Vinařství roku a online rozhovory s vítězi 10 ročníků

Brno, 15. prosince 2020 – Soutěž Vinařství roku vstoupila letos do 11. ročníku a dala tedy vinařskému světu již 10 vítězů. Formou online rozhovorů a reálných degustací s pomocí speciálního degustačního setu tak připomíná všech 10 dosavadních držitelů titulu Vinařství roku.

Epidemická situace kromě všemožných omezení přinesla i nebývalé možnosti pro online, kam se z velké části letošní ročník přesunul. Než se na začátku února příštího roku dozvíme již jedenáctého šampiona oblíbené a prestižní vinařské soutěže Vinařství roku, je dobré si připomenout dosavadní vítěze. K tomu si pořadatel Svaz vinařů ČR připravil jejich prezentaci online formou na stránkách, YouTube kanále či na Facebooku Vinařství roku. Od prosince až do poloviny ledna, do okamžiku, kdy porota vybere devět finalistů aktuálního ročníku, budou na streamu probíhat krátké medailonky deseti dosavadních vítězů, jejichž součástí budou také online degustace a rozhovory se zástupci těchto vinařství.

„Zájemci si také budou moci na e-shopech jednotlivých vinařství koupit speciální sety vybraných vín jednotlivých vítězů a buď si je sami přechutnat podle svého anebo si k tomu pustit právě naše videa a udělat si řízenou virtuální degustaci. Videa je samozřejmě možné zhlédnout i ze záznamu, takže lze degustovat prakticky kdykoli,“ sdělil hlavní organizátor soutěže Martin Chlad ze Svazu vinařů ČR a dodal: „Takto online dostanou šampioni větší prostor k vlastní prezentaci a představení svých vín. Budou mít možnost s lidmi přímo komunikovat, a hlavně prodávat své víno, protože to je v době, kdy nemohou se svými víny za zákazníky, pro vinaře to nejdůležitější.“

Online rozhovory s vítězi 10 ročníků soutěže Vinařství roku

Jako první bylo ve videu ze 7. prosince představeno rodinné vinařství Víno J. Stávek z Němčiček, které získalo titul absolutního vítěze Vinařství roku 2017 a jeho majitel Ing. Bc. Jan Stávek, Ph.D. získal v roce 2019 v rámci soutěže speciální cenu „Korunní – Enolog roku“ pro mladého vinaře, enologa do 40 let. Další video bude věnované již 10. prosince Zámeckému vinařství Bzenec, které získalo titul v roce 2015 a mimo to se např. také pyšní za svá vína sedmi šampiony Salonu vín – Národní soutěže vín. Následovat budou postupně Vinařství Hana Mádlová, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Sonberk, Znovín Znojmo, VICAN rodinné vinařství, Víno Škrobák a vše završí Château Valtice – Vinné sklepy Valtice.

Termíny online rozhovorů a degustací dosavadních vítězů soutěže:

07. 12. 2020 – 18:00 – Víno J. Stávek

10. 12. 2020 – 18:00 – Zámecké vinařství Bzenec

14. 12. 2020 – 18:00 – Vinařství Hana Mádlová

17. 12. 2020 – 18:00 – Vinselekt Michlovský

21. 12. 2020 – 18:00 – Bohemia Sekt

28. 12. 2020 – 18:00 – Sonberk

30. 12. 2020 – 18:00 – Znovín Znojmo

04. 01. 2021 – 18:00 – VICAN rodinné vinařství

07. 01. 2021 – 18:00 – Víno Škrobák

11. 01. 2021 – 18:00 – Château Valtice – Vinné sklepy Valtice

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Během celého průběhu soutěže se budou degustovat vína z ručně vyrobených skleniček sklárny KVĚTNÁ 1794. Neutralizační sousto dodá Albertovo pekařství, přírodní minerální vodu s unikátním složením společnost Krondorf. Hlavními partnery soutěže jsou Albert s nabídkou vín finalistů v exkluzivní vinotéce v Praze na Chodově a Vinolok, výrobce skleněných uzávěrů. Dalšími partnery jsou Hošek Motor, Vetropack, J&T Bank, X-production a Lomax.

Více na www.vinarstviroku.cz. Videa je možné zhlédnout i ze záznamu.