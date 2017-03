Soutěž mladých vín Vinum Juvenale zná vítěze

Brno, 10. března 2017 – Největší soutěž mladých vín, tedy vín loňského ročníku, Vinum Juvenale 2016 proběhla ve dnech 8. a 9. března v brněnském hotelu Voroněž. Paralelně proběhla soutěž Královna vín České republiky 2017 a Vinum Juvenale Praesentatio – prezentace vinařských firem.

Cílem soutěže je propagace kvalitních vín vyrobených z minulé sklizně, tedy z aktuálního ročníku 2016. Je organizována pod osobní záštitou ministra zemědělství České republiky Mariana Jurečky, hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a primátora Statutárního města Brna Petra Vokřála.

Ve dnech 20.–21. února 2017 byla provedena odborná degustace 128 člennou komisí odborníků. Prezidentem degustační komise byl jmenován Ing. Jakub Šebesta, emeritní ministr zemědělství a ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Do soutěže bylo přihlášeno 632 vzorků z České a Slovenské republiky.

CHAMPION VINUM JUVENALE 2016

Ryzlink vlašský 2016 pozdní sběr – Vinařství Šoman, Dolní Dunajovice

CENA HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZA NEJLÉPE HODNOCENOU KOLEKCI VÍN

Vinařství Krist s.r.o., Milotice

CENA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ZA NEJLÉPE HODNOCENÉ RŮŽOVÉ VÍNO

Rosé Zweigeltrebe 2016 kabinetní – Vinářství Tichý, Dolní Dunajovice

CENA VINAŘSKÉHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY ZA NEJLÉPE HODNOCENÉ ČERVENÉ VÍNO

Alibernet 2016 pozdní sběr – Vinařství Konečný, Čejkovice

CENA ZA NEJLÉPE HODNOCENÉ ZAHRANIČNÍ VÍNO

Merlot 2016 akostné – Víno Ludvík, Pezinok (Slovensko)

CENA ZA NEJLÉPE HODNOCENOU KOLEKCI ZAHRANIČNÍCH VÍN

Vinárstvo Dubovský & Grančič, Svätý Jur (Slovensko)



8. března proběhla v OREA HOTEL Voroněž Brno i soutěž Královna vín České republiky. Soutěže se mohly zúčastnit pouze dívky a ženy ve věku od 17 do 25 let, které pochází z vinařské rodiny a svou prací jsou spojené s pěstováním, výrobou a obchodem s hroznovým vínem a jeho produkty. Do užšího finále postoupilo 10 děvčat z vinařských rodin nebo studentek Střední vinařské školy Valtice a odborná komise vybrala 3 nejlepší soutěžící:

Druhá vícekrálovna: Anna Hrodková (Střední vinařská škola Valtice)

První vícekrálovna: Kateřina Jelínková (Vinařství Jelínek Znojmo)

Královna vín pro rok 2017: Klára Klimecká (Střední vinařská škola Valtice)



Vyvrcholením celé vinařské akce bylo dne 9. března Vinum Juvenale Praesentatio. Pro milovníky a znalce vín byla připravena nejen ochutnávka všech hodnocených vín ze soutěže Vinum Juvenale 2016, ale i prezentace devíti vinařských firem, kde zájemci mohli degustovat vína nejen ročníku 2016.

zdroj: Národní vinařské centum, Vinařský fond, MIKA CZ

Public relations Prodejna psychowalkmanů má rekordní návštěvnost Máte stresy, únavu, deprese, nespavost nebo děti hyperaktivitu? Chcete zvýšit psychický komfort, být stále v pohodě a rychle se uzdravovat? Dnes to není problém: AVS přístroje se zárukou účinnosti, lidově zvané psychowalkmany, dokáží vyřešit nevídané. V prodejně Galaxy v Brně si je zkouší mnoho lidí. Celý článek...

Public relations Jedinečný zážitek a výborné jídlo na jednom místě Stolování by nemělo být jen o co nejrychlejším snědení daného pokrmu. Stolování by mělo být o zážitku. A takový zážitek může mít spoustu podob...Základem je samozřejmě vynikají jídlo, ve kterém se snoubí obvyklé i méně tradiční chutě a dávají vzniknout jídlům slibujícím nejen chuťový, ale také zrakový zážitek. Celý článek...