Stadion na Srbské projde modernizací, získá přírodní trávník i vyhřívání

27. září 2023 - Brno zrevitalizuje hřiště městského stadionu v Srbské ulici. Radní na svém zasedání přidělili veřejnou zakázku společnosti PROSTAVBY, a.s., za 32 milionů korun bez DPH. Úpravy se týkají trávníku, výběhových zón či závlahového systému a jsou nezbytné, aby sportoviště i nadále splňovalo nejvyšší fotbalové standardy. Rekonstrukce se chystá na příští rok, termín ale může posunout případná baráž o první ligu.

„Než vyroste nový stadion na výstavišti, musí Brno udržovat areál v Srbské ulici ve stavu, aby splňoval podmínky pro vrcholový fotbal. Mezi ně patří úprava zázemí stadionu a adekvátní hrací plocha, přičemž se postupně řeší obě podmínky,“ ujistil radní pro oblast sportu Tomáš Aberl. Město tak nyní vybralo zhotovitele, který se postará o revitalizaci hřiště. Provede ji společnost PROSTAVBY, a.s., za 32 079 535,66 korun bez DPH.

Na Srbské se počítá s novým povrchem z přírodní trávy. Umělý travní koberec se pak využije pro výběhové zóny i tréninkové plochy, jež nahradí současné prostory tvořené kamenivem a zeminou. Hřiště zároveň dostane nové systémy pro závlahu a vyhřívání, vymění se odvodňovací žlaby a osadí se nové fotbalové branky i betonové obrubníky.

Při rekonstrukci dále přibudou akumulační nádrže, které zpracují veškerou dešťovou vodu a využijí ji k závlaze přírodního trávníku. Cena zakázky zahrnuje také údržbu hrací plochy na 24 měsíců od konce úprav.

Odstávka stadionu, při níž se modernizace uskuteční, se plánuje na příští rok od 1. dubna do 31. srpna. Termín by se však mohl posunout na stejné období roku 2025, jestliže by fotbalisté Zbrojovky v aktuální sezoně hráli baráž o postup do první ligy. Ta se koná až na přelomu května a června.

Revitalizace hřiště vychází z nových standardů, které určuje materiál Stadiony 2023 schválený Fotbalovou asociací České republiky a Ligovou fotbalovou asociací. Pokud by areál certifikací neprošel a nezačal požadavky plnit, nemohl by hostit utkání nejvyšší fotbalové soutěže ani mezinárodní zápasy.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage