Brno podporuje fotbalovou i hokejovou akademii

Brno, 13. června 2022 - Nadějní mladí fotbalisté a hokejisté mohou rozvíjet svůj talent v příslušných akademiích. Na svém posledním zasedání se brněnští radní zabývali podporou Fotbalové akademie Jihomoravského kraje a hokejovou Akademií v rámci HC KOMETA BRNO.

„Jak fotbalová, tak hokejová akademie přivádí do Brna spoustu mladých talentovaných sportovců. Společně s Jihomoravským krajem, Fotbalovou asociací ČR, Českým hokejovým svazem a spolkem KOMETA GROUP se snažíme vytvořit co nejlepší podmínky pro rozvoj a růst těchto talentů. Zároveň je naším cílem udržet mladé sportovce v Brně či Jihomoravském kraji. Na dnešním jednání jsme doporučili zastupitelům, aby schválili prodloužení memoranda o spolupráci na činnosti Fotbalové akademie Jihomoravského kraje, a to do konce června roku 2025. Zároveň jsme zastupitelům doporučili, aby schválili poskytnutí dotace hokejové Akademii v rámci HC KOMETA BRNO, a to ve výši 2,5 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Fotbalová akademie Jihomoravského kraje funguje od roku 2016. V tuto dobu bylo uzavřeno mezi Fotbalovou asociací ČR, Jihomoravským krajem a městem Brnem memorandum o spolupráci na činnosti této akademie. „Na fungování projektu se podílí všechny tři subjekty. Z celkových 9,068 milionu korun pro letošní rok bude město přispívat 1,9 milionu korun. Peníze poslouží na stravování mladých sportovců, pronájmy sportovišť nebo dopravu. O udělení této dotace bude rozhodovat zastupitelstvo na podzim letošního roku,“ doplnil Petr Hladík.

Na fungování projektu s názvem Podpora Akademie v rámci HC KOMETA BRNO se podílí město Brno, Jihomoravský kraj, Český svaz ledního hokeje a spolek KOMETA GROUP. „Výše zmiňovaná dotace ve výši 2,5 milionu korun bude určena především na náklady spojené s nájmem sportovišť. Další prostředky na mládežnické trenéry ve výši cca 1,31 milionu korun hradí ČSLH. Jihomoravský kraj se zapojuje částkou 2 miliony korun. Z nich je placeno především ubytování a hokejové vybavení,“ upřesnil radní pro oblast sportu Jaroslav Suchý.

Oběma výše zmíněnými záležitostmi se bude na svém červnovém zasedání zabývat Zastupitelstvo města Brna.

Zdroj: TIS MMB