Stadion na Srbské se připravuje na první ligu

Brno, 16. května 2022 - Fotbalisté druholigové Zbrojovky zažívají úspěšnou sezónu. Díky jejich výsledkům se tým pod vedením Richarda Dostálka dostal na první místo tabulky a má jistý postup do nejvyšší fotbalové soutěže. Na první ligu se připraví i stadion na Srbské. Rozhodli o tom brněnští radní.

„Letošní sezóna je pro brněnské fotbalové kluby nebývale úspěšná. Zbrojovka s přehledem vede tabulku druhé nejvyšší fotbalové soutěže a má jistý postup do první ligy. SK Líšeň také aspiruje na postupovou pozici, a to z aktuálního čtvrtého místa v tabulce. Již dříve bylo dohodnuto, že by v případě postupu líšeňských fotbalistů do nejvyšší soutěže hrály oba týmy na stadionu na Srbské, který k tomu má předpoklady. Je však nutné provést úpravy a do stadionu zainvestovat, aby splňoval veškeré parametry a mohly se na něm odehrávat i mezinárodní zápasy. Celkově na to vyhradíme 17,4 milionu korun,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Vzhledem k rozsáhlému a dlouhodobě využívanému stadionu si jeho technický stav zaslouží pro prvoligovou soutěž úpravy. „Připravujeme výměnu travnatého povrchu hrací plochy, dokončení opravy páteřního rozvodu vody pro zavlažování, dílčí opravy hlavní tribuny nebo rekonstrukci toalet. Pořízena bude také potřebná speciální vřetenová sekačka. Nejdříve bude ale na stadionu opraveno osvětlení a zázemí rozšířeno o regenerační vířivku, která je potřebná pro mezinárodní utkání. V polovině června letošního roku bude Brno hostit zápas hráčů do 21 let, a to mezi ČR a Andorrou,“ doplnil Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

Finální slovo v poskytnutí peněz na výše zmíněné investice a opravy budou mít zastupitelé. Ti budou zasedat v úterý 17. května 2022. Stadion na Srbské je v majetku města. V dlouhodobém pronájmu jej má fotbalový klub FC Zbrojovka Brno, a. s.

Zdroj: TIS MMB