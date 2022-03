Jarní část McDonald's Cupu opět rozhýbe desetitisíce českých dětí

Brno, 26. března 2022 - Poté, co budou 27. března ukončeny registrace, odstartuje jarní část McDonald‘s Cupu. Největší novinkou 23. ročníku je skutečnost, že si ve finále nezahrají jen starší děti ze čtvrtých a pátých tříd, letos budou nově o pohár usilovat také prvňáci, druháci a třeťáci. Samotným pohárem ale odměny za vítězství nekončí. Kromě tréninku s trenéry mládežnické reprezentace a večeře v McDonald’s se děti zúčastní zápasu Ligy národů UEFA, který proběhne 24. září 2022 a kde se proti sobě postaví Česká republika a Portugalsko.

Na hřiště a stadiony se McDonald’s Cup vrací po třech letech, kdy byl podobně jako mnoho jiných událostí vinou pandemie přerušen. V loňském roce nicméně proběhla náhradní akce s názvem Odpískej nudu, která v rámci online videí motivovala ke sportu nejen malé, ale i větší děti. Program doprovázela i řada odborníků, kteří se vyjadřovali k omezené míře pohybu dětí a těžkých následcích pandemie na dětskou psychiku. K rodičům a dětem mluvil například mentální kouč Marián Jelínek, bývalý fotbalista a trenér Pavel Horváth nebo dětský psycholog Václav Mertin.

Svátek sportu pro první stupeň ZŠ

„V předchozích dvou letech jsme museli učinit velmi těžké rozhodnutí a kvůli epidemické situaci jsme jeden ročník McDonald‘s Cupu museli zcela zrušit a druhý přesunout do online prostředí. Letos už snad děti o společné sportování nebudou ochuzeny. Já osobně už se na McDonald’s Cup těším moc,“ říká Jitka Pajurková, Předsedkyně organizačního výboru a Ředitelka komunikace a PR společnosti McDonald’s.

Největší fotbalový turnaj v České republice je určen dětem z prvních stupňů základních škol. Rozdělen je na dvě kategorie. A týmy jsou složeny z dětí z prvních až třetích tříd, B týmy tvoří čtvrťáci a páťáci. Do letošního ročníku McDonald’s Cupu se prozatím přihlásilo celkem 2 530 týmů, tedy více než 30 tisíc dětí. V kategorii A bude o pohár soutěžit minimálně 1129 týmů, v kategorii B si volný čas s jedním z nejoblíbenějších sportů užije nejméně 1 401 týmů.

Vítězové vyrazili na AC Milán do Itálie

Letošní ročník školního fotbalového turnaje si nenechají ujít ani na základní škole Sluneční v Šumperku, která poslední ročník v roce 2019 suverénně ovládla. „Jak náš tým postupoval výš a výš, postupně jsem začal věřit, že by děti mohly postoupit do celostátního finále. Že se jim ale podaří vyhrát i úplné finále, asi nikdo z nás nečekal. Děti trénovaly poctivě a hrály skvěle, a tak si pohár opravdu zasloužily,“ říká ředitel ZŠ Sluneční Hynek Pálka, jehož škola se do finále probojovala vůbec poprvé. „Je samozřejmé, že si po minulém úspěchu nenecháme letošní ročník ujít a děti už také na zápasy pilně trénují. A já pevně věřím, že se nám bude dařit i letos.“

K vyhranému poháru ZŠ Sluneční Šumperk přispěl lvím podílem Daniel Smékal, kterému se podařilo nastřílet 22 gólů a v samotném finále dal dokonce hattrick. „McDonald’s Cup nás s klukama bavil hodně a úplně nejvíc nás bavilo, že jsme ho celý vyhráli,“ usmívá se Daniel Smékal. „Kromě poháru byla super taky odměna, kterou jsme dostali. Jako celý tým jsme jeli do Itálie, kde jsme viděli zápas AC Milán, našeho asi nejoblíbenějšího klubu.“

Letošní odměny: trénink s profi trenéry či zápas UEFA

Stejně lákavé odměny jsou pro vítěze připraveny i v letošním ročníku. A protože se nově bude konat republikové finále jak kategorie B, tak i A, skvělé ceny získají oba nejlepší týmy. Děti navštíví sídlo Fotbalové asociace ČR, prohlédnou si Síň slávy českého fotbalu, užijí si ale také ukázkový trénink pod vedením mládežnických reprezentačních trenérů. Hlavně ale mají už teď zajištěné vstupenky na utkání Ligy národů UEFA mezi Českou republikou a Portugalskem, které je naplánováno na 24. září.

Ještě předtím je ale třeba úspěšně absolvovat jednotlivé zápasy. Okresní kola v základní i finálové části se odehrají v průběhu dubna a na začátku května, krajská finále proběhnou od 9. do 18. května. Republikové finále v podobě Svátku fotbalu se uskuteční v Teplicích od 31. května a skončí na Mezinárodní den dětí 1. června.

Ambasadory Adam Hložek a Kateřina Svítková

Kromě mnoha gólů, skvělých zákroků i nezapomenutelných zážitků, které si z McDonald’s Cupu děti pravidelně odnášejí, je turnaj známý také hvězdnými ambasadory. Záštitu nad třiadvacátým ročníkem převzali český reprezentant a útočník AC Sparta Praha Adam Hložek, který sám několika ročníky turnaje prošel, druhou ambasadorkou je Kateřina Svítková. Rodačka z Plzně odstartovala svoji kariéru v tamní mládežnické FC Viktorii, mnoho úspěchů slavila s SK Slavia Praha. V roce 2020 přestoupila do londýnského West Ham United FC a stala se první českou profesionální hráčkou v Anglii.

Za dobu své historie se McDonald’s Cupu zúčastnily stovky tisíc dětí a nechyběly ani současné hvězdy českého fotbalu. „Jako v každém sportu, i ve fotbale platí, že čím dřív dítě začne, tím lépe. Zároveň jde ale u každého malého sportovce o velice individuální záležitost. Některé děti začínají již ve čtyřech letech, jiné až ve školním věku. Nábory do klubů se každopádně pořádají již od pěti, šesti let,“ konstatuje trenér Tomáš Neumann, který je rovněž členem výkonného výboru Fotbalové asociace ČR. „Na to, aby děti začaly se sportem, ale není pozdě nikdy. A právě McDonald’s Cup je už mnoho let důkazem, že je fotbal skvělým, všestranným sportem pro doslova každé dítě.“

Podpora sportu je po pandemii důležitější než kdy dřív

Obnovení McDonald’s Cupu vítá i prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR Svatava Ságnerová. „Už před pandemií byla obezita u dětí velkým problémem, což ještě zhoršují špatné návyky v podobě sezení u mobilů nebo počítačů. Nedostatek pohybu je u školáků po dvou letech různých omezení ještě markantnější. Proto jsem nesmírně ráda, že se McDonald's Cup letos vrací. Je to právě sport, který je nejlepší prevencí nemocí a při němž se děti učí nejen respektu k pravidlům, ale také vyhrávat a prohrávat. Společné zážitky, které školáci získají díky tomuto turnaji, by mohly naplnit celou knihu,“ říká Svatava Ságnerová.

McDonald's Cup je největší republikový turnaj pro děti z prvního stupně základních škol. Za celou svou historii už tento turnaj rozpohyboval na 1,5 milionu dětí, zúčastnilo se ho na 120 000 školních týmů a rozdáno bylo 10 000 pohárů a 225 000 medailí. Jako už každoročně, i letošní 23. ročník pořádají společnost McDonald's, Fotbalová asociace ČR, Asociace školních sportovních klubů ČR a IMA Production.