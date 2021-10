MUNI vyhrála v hokejové odvetě nad MENDELU

Brno, 14. října 2021 - Velké emoce a neskutečné drama přineslo v pořadí druhé hokejové derby brněnských univerzit mezi Mendelovou a Masarykovou univerzitou. MUNI tentokrát oplatila Mendelově univerzitě porážku starou dva roky. Díky zlepšenému výkonu v závěrečné třetině vyhrála 4:2. Hráči i diváci si pochvalovali fantastickou atmosféru jak v hledišti, tak ve fanouškovském průvodu.

Rektorka Danuše Nerudová poděkovala divákům, že na utkání přišli. „Je to svátek, na který jsme čekali dva roky. Byla to strašně dlouhá doba a je v podstatě jedno, kdo vyhraje," uvedla před zápasem rektorka.

První třetina přinesla jedinou branku. V deváté minutě otevřel skóre po samostatném nájezdu kapitán MENDELU Martin Gregar. Stejný hráč o minutu později trefil tyč a pět minut před koncem třetiny v další slibné šanci neuspěl.

Druhé dějství začalo ve 24. minutě trestným střílením na druhé straně. Tomaníka z MUNI ale vychytal brankář Marek Huzlík, který celý večer patřil vedle kapitána Gregara k hlavním oporám domácího týmu. A byl to právě Gregar, který dál vedl Mendlovku na zteč, když ve 33. minutě po ukázkové spolupráci s Vojtěchem Kadlicem zvýšil na 2:0. Závěr třetiny ale patřil soupeři. MUNI nejdříve selhala v přesilovce 5:3. Větší z brněnských univerzit vzápětí mohla inkasovat, ale po návratu z trestné lavice nedal samostatný nájezd Štěpán Kučera. Obrana MENDELU pak zaspala v samotném závěru, když tři vteřiny před odchodem do šaten snížil v pádu Tomaník.

MUNI nastoupila do poslední třetiny aktivněji. Zápas její hráči otočili díky dvěma přesilovkám hned v úvodu posledního dějství. Nejdříve skóroval Adam Studený a minutu po něm ve 46. minutě Róbert Mokrohajský. MENDELU měla šanci srovnat v závěru, kdy zkusila v přesilovce hru bez brankáře. Namísto vyrovnávací ale padla poslední branka na druhé straně, kdy skóroval do prázdné odchovanec Komety Brno Silvester Kusko, který byl u tří ze čtyř branek MUNI.

Podle trenéra MENDELU Michala Brzobohatého se utkání zlomilo na konci druhé třetiny, kdy MUNI snížila na 1:2. "Snažili jsme se klukům říci, že se nic neděje. Přece jen nebyli jsme favorité, šli jsme si zápas hlavně užít," uvedl po zápase. Následovaly dva góly ve zbytečných oslabeních. "Musím sportovně přiznat, že jsme v třetí třetině měli méně sil. Podobné zápasy lámou přesilovky, které jsme soupeři nabídli," doplnil jeho slova kapitán Martin Gregar. Hráči MUNI i MENDELU se shodli, že duel byl pro obě strany výjimečnou událostí. "Pro hráče to byl velký zážitek, který je vybičuje k výkonu," uvedl Brzobohatý. Gregar, který hraje druhou ligu za Žďár nad Sázavou s tím souhlasí: "Myslel jsem, že po koronapauze budou plné stadiony, ale pořád to tak není. Proto hrát před tak velkou kulisou bylo něco fantastického, řada z nás už to nikdy nezažije," uvedl Gregar. Nevýhodou týmu MENDELU byla podle něj i trenéra Brzobohatého malá sehranost. "Nebyli jsme favoriti, většina týmu MUNI naopak hraje pospolu, proto byli sehranější. Sám raději do zápasu vstupuji jako outsider. Podařilo se nám opět dostat Masárnu pod tlak, ale nepodařilo se nám to dokončit jako před dvěma lety," dodal Gregar.

Hokejové souboje brněnských univerzit se stávají tradicí a vítaným oživením akademického roku. Historicky první takové utkání sehráli hráči MUNI v roce 2009, kdy vyzvali brněnské VUT. Předloni Masarykova univerzita změřila síly v již zmíněném souboji s MENDELU. Obě vysoké školy tehdy slavily sto let od svého vzniku.

Zdroj a foto: MENDELU

