Moravský podzim letos získá od Brna více peněz
Brno, 9. června 2026 - Brněnské kultuře se dostane významné podpory. Radní odsouhlasili, že navýší příspěvek pro Filharmonii Brno na mezinárodní hudební festival Moravský podzim. Celkově tak pro nadcházející ročník obdrží 14,5 milionu korun.
„Moravský podzim se řadí mezi nejvýznamnější kulturní události v Česku. Mezinárodní festival klasické hudby se koná ve dvouletých intervalech a těší se velmi pozitivnímu hodnocení nejen mezi odborníky a odbornicemi, ale také mezi samotnými posluchači a posluchačkami. Brno tak potvrzuje, že se zde kultuře velice daří a láká domácí i zahraniční publikum,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Filharmonie Brno pořádá festival vždy v liché roky, v nichž pravidelný příspěvek dosud činil 9 500 000 korun. Výše tohoto příspěvku byla stejná od roku 2012 až do roku 2025, kdy se poprvé zvýšil o 1 400 000 korun. Díky tomu byl ročník 2025 výjimečný svým mezinárodním rozsahem i atraktivním programem, čímž přinesl nárůst návštěvnosti a tržeb. Pro nadcházející ročník 2027 se podpora navýší na 14 500 000 korun, aby byla udržena vysoká prestiž Moravského podzimu. Zároveň se tím zachovají přijatelné ceny vstupenek pro obyvatele Brna i Jihomoravského kraje, kteří tvoří největší návštěvnickou skupinu akce.
Postupně se už rýsuje i podrobnější program Moravského podzimu 2027. Příští rok mají dorazit dva velké orchestry, a to z Francie a Islandu. Dále se počítá se dvěma koncerty Filharmonie Brno spolu s renomovanými světovými jmény a chybět nemají ani vystoupení dalších komorních orchestrů, ansámblů a sólistů ze zahraničí i z tuzemska.
Velké orchestry vystoupí v Janáčkově divadle, menší uskupení v Besedním domě. Součástí festivalu se stanou také různé doprovodné aktivity v dalších brněnských lokalitách včetně edukace.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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