Festival Maraton hudby opět rozezní Brno

Brno 31. července 2025 - Deset let hudby, desítky vystoupení hudebnic a hudebníků z dvanácti zemí a stovky příběhů rozezní již za týden celé Brno. Festival Maraton hudby Brno slaví jubilejní ročník a v termínu od 7. do 10. srpna promění město v pulsující prostor plný hudby, která zazní v ulicích, dvorcích, nádvořích i na nečekaných místech – od hladiny přehrady přes historické vodojemy a vilu Tugendhat až po trampský srub výtvarnice Kateřiny Šedé přímo na Náměstí Svobody. Čtyřdenní hudební maraton přiváží do jihomoravské metropole pestrý výběr world music, jazzu, folku, akustické i experimentální hudby.

„Maraton hudby Brno je výjimečný nejen svou žánrovou pestrostí, ale i tím, že propojuje domácí scénu se špičkovými umělci z celého světa. Letos uvedeme hned několik českých premiér. Poprvé u nás vystoupí finské foukací kvarteto Sväng, výborné srbské duo Kalem, chorvatská folklorní skupina Trobozanke nebo slovenská cimbalistka Alžbeta Luptáková se svým autorským projektem Duša moja. Skutečnou lahůdkou bude rezidence legendárního Triloka Gurtu, jehož hudbu si diváci vychutnají ve třech různých prostředích a podobách. Mám také velkou radost, že se do Brna vrací oblíbené estonské duo Puuluup a že se v našem městě poprvé představí třeba výborná kapela Dumai Dunai nebo výjimečná srbská violistka Jelena Popržan. Velký důraz v letošním programu klademe také na ženy, interpretky a autorky. Doporučuji nejen polské ženské trio Sutari, ale také trojici písničkářek a umělkyň na scéně Indies - Martinu Trchovou, Veru Linhartovou a Kvietah & Včely - Ladu Šimíčkovou se skupinou Lada & kapela, Kláru Veselou nebo slovenskou písničkářku Ildikó Kali, letošní držitelku ceny Radio_Head Award.“ Přibližuje program Milan Tesař, dramaturg Maratonu hudbu Brno.

Vrcholem bude bezesporu Balkan Night, která v pátek 8. srpna roztančí brněnský Velodrom. Na pódiu vystoupí energická bosenská formace Dubioza Kolektiv, mezinárodní kapela Dumai Dunai i známý DJ Gadjo. Návštěvníci se nemusejí obávat noční dopravy, ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna budou zajištěny posílené noční spoje zpět do centra města. Součástí večera bude také food court s výběrem nejlepších balkánských a brněnských streetfoodových pochutin.

Tradiční součástí Maratonu hudby je i projekt Bezuliční busking, který vzniká pod kurátorským vedením výtvarnice Kateřiny Šedé. Stylizované „pokoje“ přímo v ulicích Brna se každoročně stávají malými koncertními prostory pro pouliční hudebníky. Letos k nim přibude i zcela nový prvek, trampský srub s táborákem, který vyroste přímo v centru města.



Festival i letos pokračuje v angažování exkluzivních umělců v rezidenci, letos se této role ujímá legendární indický bubeník Trilok Gurtu.

„Dlouho jsem si přála, aby se busking na Maratonu hudby rozšířil o žánr, který tam běžně nebývá – a letos se to konečně povedlo! V rámci jubilejního desátého ročníku festivalu budeme hrát nejen v tradičních pokojích (v kuchyni, na záchodě a v ordinaci), ale především zapálíme táborák u trampského srubu na Náměstí Svobody v Brně. Zpívat tak nebudou jen vybraní hudebníci, například Thom Artway, Dunaj, Old Boys Poutníci, Alfasrnec, Martin Harich, Game Of Art, Flaškinet a další, ale tentokrát úplně všichni. Široká veřejnost si u ohně může dokonce opéct špekáček a přespat. Takže na letošní busking si přineste i stan, spacák a dobrou náladu!“ říká Kateřina Šedá.

Vstupenky, časy jednotlivých koncertů i přehled míst konání jsou k dispozici na webových stránkách festivalu www.maratonhudby.cz.

Foto: Patrik Uhlíř Andrea Špak, archiv Festivalu Maraton hudby Brno

Foto: archiv organizátorů