Rezidence Café Kaprál po zimní přestávce pokračuje s literárním programem

Brno, 10. dubna 2024 - Literární salon Rezidence Café Kaprál od dubna znovu ožije bohatým programem. Téměř každé úterý a čtvrtek se můžete nechat unést světem příběhů i básní a setkat se s vybranými autory, mezi nimiž nebudou chybět ani Alena Machoninová a Petr Šesták, nominovaní na cenu Magnesia Litera 2023. Rezidence se také zapojí do několika lokálních festivalů.

Pilotní program, který přeměnil byt brněnského básníka Zeno Kaprála (1941–2020) na kulturní prostor a vznikl díky kandidatuře Brna na titul Evropské hlavní město kultury 2028, bude díky finanční podpoře města Brna a městské části Brno-střed pokračovat i v letošním roce pod hlavičkou TIC BRNO v rámci projektu BRNO 2028. „Brno má své skryté poklady a Kaprálův byt v Údolní ulici je právě jedním z nich. Nikde jinde nenaleznete tak autentickou atmosféru konce 19. století s příměsí osobitého vkusu rodiny, která zde žila. Tento byt jako by byl stvořen k tomu, aby se stal právě literárním salonem," říká Silvie Šeborová, kulturní manažerka projektu BRNO 2028.

Vedle tradičních akcí jako jsou literární setkání, čtení, besedy a knižní křty se mohou návštěvníci těšit i na novinky – literární performance, komentované prohlídky bytu a diskuze s překladateli. Na dramaturgii jednotlivých večerů v tomto jedinečně zachovalém bytě v Údolní 17 se společně s TIC BRNO podílejí zástupci brněnských nakladatelství Druhé město, Větrné mlýny a Host s Moravskou zemskou knihovnou, časopisem Host a Dorou Kaprálovou, dcerou Zena Kaprála.

Jarní programový blok začíná 16. dubna autorským čtením knihy Petra Šestáka Vyhoření. Na jarní autorská čtení přijali pozvánku dále například prozaik a básník Michal Ajvaz, básník Vít Slíva či novinářka a spisovatelka Jana Soukupová. Kromě standardního programu se Rezidence Café Kaprál zapojí do akcí Brno Art Week, Bonjour Brno a Open House Brno. Novinkou je navázání spolupráce s uskupením D´epog, které pro tento prostor nazkouší performanci O dvanácti měsících, na jejíž premiéru se můžete těšit na konci května. Jarní programový blok bude probíhat až do poloviny června, a to zpravidla každé úterý a čtvrtek od 19:00 hodin. Podzimní setkávání bude pokračovat v září.

Zdroj a foto: TIC BRNO