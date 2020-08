Festival Špilberk odstartuje koncertem s dělostřelci

Brno, 11. srpna 2020 - Beznadějně vyprodaný je zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, který začíná úterý 11. srpna. Vstupenky na Beethovena, Čajkovského a Orffa zmizely pár týdnů po začátku prodeje.

„Je to oslavný, velkolepý program. Na úvod Wellingtonovo vítězství, poté Slavnostní předehra 1812 a jako vrchol Carmina burana. První dvě díla přitom doprovodí salvy dělostřelců z jihozápadního bastionu hradu, do obou skladeb totiž patří. Posluchači na nádvoří dělostřelce uvidí, obraz z bastionu se bude přenášet na obrazovku za orchestrem,“ upozornila ředitelka pořádající Filharmonie Brno Marie Kučerová s tím, že v 1812 zazní i zvonohra na nádvoří.

Den po zahajovacím koncertu je připraveno promítání, tentokrát ne klasický kinokoncert, ale kanadsko-český dokumentární film Beethovenovy vlasy. Snímek, který získal mnohá prestižní ocenění, sleduje neobvyklé putování pramene vlasů odstřiženého z Beethovenova mrtvého těla, a zároveň odkrývá tajemství jeho strastiplného života a smrti. Promítání 14. srpna pak nabídne Koncert z Paříže 2019 s díly Berlioze, Bizeta nebo například Dvořáka.

Od 16. do 21. srpna jsou připraveny čtyři koncerty, z toho dva s vizualizacemi. Při projektu kRok za kRokem představí Vojenský umělecký soubor Ondráš symbolický obraz života člověka. O dva dny později, tedy 18. srpna posluchači obrátí hlavu k nebi při večeru nesoucím název kultovního díla Gustava Holsta – Planety. Moravia Brass Band představí v české premiéře toto dílo v úpravě pro žesťový orchestr spolu s vizualizací, která vznikla přímo pro tento projekt ve spolupráci s brněnskou hvězdárnou. Večer doplní i filmová hudba Johna Williamse nebo Jamese Hornera v doprovodu stočlenného Pěveckého sboru Lenky Poláškové.

Vizualizace hrají důležitou roli i při dalším koncertu Obrázky z výstavy, jehož program je sestaven z děl inspirovaných výtvarným uměním. Snímače nad orchestrem rozpohybují v reálném čase vizualizace na obrazovce a reagují na tempo i dynamiku hudby. Jejich autorem je mezinárodně uznávaný umělec Cori O´Lan. „Je to pro nás mimořádný, srdcový projekt. Měli jsme ho uvést v březnu v Janáčkově divadle, ale do zkoušek zasáhla ze dne na den koronakrize. Koncert jsme tedy odehráli v prázdném Besedním domě a po dva večery ho streamovali. Věřím, že i když ho už mnozí lidé mohli slyšet, přijdou si ho poslechnout naživo, přeci jen, je to nenahraditelný zážitek,“ uvedla Kučerová.

Po Musorgského Obrázcích z výstavy zazní Fresky Piera della Francesca Bohuslava Martinů a Hindemithův Malíř Mathis. První dílo doprovodí fresky nasnímané speciální technologií v chrámu v italském Arezzu, které Martinů ke skladbě inspirovaly, Hindemitha pak autorská vizualizace O´Lana. Večer řídí šéfdirigent filharmoniků Dennis Russell Davies. „S ohledem na to, že zahajovací koncert je vyprodán, nabízí se tímto posluchačům jediná možnost, jak slyšet živou symfonickou hudbu teď v létě, bez roušky,“ podotkl dramaturg Vítězslav Mikeš.

Letošní ročník festivalu uzavře projekt Pražský výběr Symphony. Symbolicky, 21. srpna se na podiu objeví Michael Kocáb s Michalem Pavlíčkem a dalšími hudebníky. „Spolu s Českým národním symfonickým orchestrem zahrajeme naše největší hity tak, jak jste je ještě neslyšeli. To vše pod taktovkou Stevena Mercuria. Kvůli tomu všemu, co se teď kolem děje, je to pro nás vzácný koncert,“ uvedl Kocáb.

Jako každý rok mohou hůře pohybliví posluchači využít autodopravu, která je přiveze až před nádvoří. Auta jsou přistavena vždy hodinu a půl před začátkem koncertů na Husově ulici, u vstupu do parku naproti Pražákově paláci. Koncerty se konají i za nepříznivého počasí, proto je doporučeno, aby si posluchači vzali s sebou pláštěnky.