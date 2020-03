JazzFestBrno bude kvůli koronaviru omezen, lístky zůstanou platné

Brno, 11. března 2020 – V neděli 15. března měl začít festival JazzFestBrno. Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnosti rady státu, kterým se zakazují všechny sportovní, kulturní, náboženské i umělecké akce s účastí nad 100 osob, však musí organizátoři začátek festivalu posunout. Koncert Joshuy Redmana v Sono Centru se 15. března neuskuteční.

„V současné chvíli hledáme s managementem umělce možnosti náhradního termínu. Stejné opatření se týká i koncertu Erika Truffaze 19. 3. v Sono Centru. Vstupenky na tyto koncerty tak zůstávají v platnosti. O náhradním termínu budeme v součinnosti se společností GoOut, která zajišťuje prodej vstupenek, informovat,“ uvedl mluvčí festivalu Radek Babička.

Nejbližší koncerty v menších sálech by se měly konat dle původního harmonogramu. Jejich kapacita bude do odvolání nařízení Bezpečnostní rady státu snížena v souladu s tímto rozhodnutím. „Týká se to konkrétně koncertu Tension 25. 3. v Kabinetu Múz a koncertu Libora Šmoldase a Karla Růžičky 29. 3. v Cabaret des Péchés. O podobě dalšího programu festivalu budeme naše příznivce informovat s dostatečným předstihem dle aktuálního vývoje situace. Děkujeme všem našim příznivcům za trpělivost a podporu,“ dodal Babička.

