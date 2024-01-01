Děti odvypráví další příběhy svých sousedů
Brno, 12. března 2026 - Dalo nám to spoustu práce, ale hodně nás to naučilo. Tak zpravidla hodnotí svá díla při závěrečných prezentacích děti zapojené do projektu Příběhy našich sousedů. V březnu se uskuteční hned dvě takové prezentace v režii týmů z 16 brněnských škol.
V pátek 13. a v pondělí 23. března 2026 se v Divadle Radost představí týmy ze 16 brněnských škol zapojených do projektu neziskové organizace Post Bellum s názvem Příběhy našich sousedů. V něm se žáci osmých a devátých tříd základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií vydávají do terénu, aby zmapovali životní příběh někoho ze svého okolí.
„Může to být jejich vlastní babička, bývalý starosta obce nebo třeba místní knihovnice. Mnozí z nich byli u klíčových okamžiků československých dějin 20. století a zprostředkují je dětem živě a přímo, včetně vhledu do myšlení tehdejší společnosti a dopadů rozhodnutí mocných na běžného člověka. Žáci pak mají za úkol vzpomínky natočit, digitalizovat dobové fotografie, někteří na jejich motivy kreslí komiks či skládají verše. Výstupem je pak rozhlasová, televizní či psaná reportáž nebo dokument. Cílem projektu je tak netradičním způsobem vzdělávat žáky o našich moderních dějinách i přispět k mezigeneračnímu porozumění a ke znalosti místní historie,“ shrnula radní města Brna pro oblast vzdělávání Irena Matonohová.
V rozpočtu města Brna na rok 2026 je na podporu neformálního vzdělávání poskytovaného školami a dalšími organizacemi, které pracují s mládeží, vyčleněna částka 1 milion korun. Každá škola, která se do Příběhů našich sousedů zapojí, obdrží 31 tisíc korun na jeden žákovský tým. V Brně se letos na 16 základních školách aktivity účastní více než 80 dětí a 18 pedagogů.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
