Kundera má místo na čestném pohřebišti v Brně jisté

Brno, 27. září 2023 - Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Vdova po Milanu Kunderovi Věra Kunderová se na jeho rodné Brno obrátila nedlouho po spisovatelově smrti s dotazem, zda by mohl být pochován v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. „V čestném kruhu dnes zbývá poslední volné hrobové místo. Rozhodli jsme se proto zavázat k tomu, že je Milanu Kunderovi vyhradíme. Urna s jeho ostatky sem bude uložena později až podle přání paní Věry Kunderové,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Na podobu náhrobku by, až to bude aktuální, měla být vyhlášena výtvarná soutěž.

Radní se také dnes zabývali žádostí Moravské zemské knihovny o individuální dotaci na projekt Knihovny Milana Kundery. „Ročně jde z rozpočtu města na aktivity ministerstvem kultury zřizované Moravské zemské knihovny 100 000 korun. Dnes jsme navíc nad rámec těchto prostředků doporučili zastupitelstvu, aby schválilo další individuální dotaci přímo na činnost Knihovny Milana Kundery. Má být poskytnuta ve výši 500 tisíc korun ročně, a to v letech 2024 až 2026. Touto podporou unikátního projektu, který spravuje odkaz čestného občana Brna a světově proslulého spisovatele, jednoznačně vyjadřujeme, že si umístění knihovny v našem městě velmi vážíme,“ přiblížila primátorka.

Knihovna Milana Kundery byla v Moravské zemské knihovně v Brně zřízena v roce 2022, k jejímu slavnostnímu otevření došlo 1. 4. 2023. „Knihovna Milana Kundery nezahrnuje jen Kunderovy knihy, ale také část jeho archivu s korespondencí, recenzemi, fotografiemi a podobně. Jde o ucelený fond, který umožňuje další zkoumání Kunderova života a díla. Zároveň chce ale Knihovna Milana Kundery působit jako vzdělávací centrum, pořádat přednášky, podněcovat diskuze, organizovat kulturní akce. Navíc s ohledem na to, jak významné jméno reprezentuje, se nechce omezovat jen na český kontext, ale má ambice zapojovat se do evropského kulturního života a síťovat kulturní profesionály napříč kontinentem,“ doplnil ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage