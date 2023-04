FRRMS MENDELU slaví 15 let od založení

Brno, 1. dubna 2023 - Nejmladší Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií oslavila 28. března patnácté výročí od svého založení. Oslavy odstartoval Day in Magenta, tedy den pro studenty, akademiky i zaměstnance ve fakultní růžové barvě. V duchu oslav se ponesou i další akce v průběhu následujícího roku.

„Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií si za patnáct let své existence zajistila pevné místo ve vzdělávacím systému i výzkumných aktivitách Mendelovy univerzity v Brně. Jako sociálně-vědní instituce to na převážně environmentálně zaměřené univerzitě neměla vždy jednoduché. Nicméně potřeba interdisciplinárních řešení palčivých problémů současnosti ukazuje, že se fakulta ubírá správným směrem. To dokazuje jak stoupající počet řešených projektů, tak úspěšné uplatnění absolventů studijních programů Regionálního rozvoje i Mezinárodních teritoriálních studií,“ uvedl děkan FRRMS Jiří Schneider.

V rámci oslav plánuje Fakulta regionálního rozvoje filmové večery v režii jednotlivých ústavů, fotbálkový turnaj, oslavu Dne Země úklidem okolí fakulty, Family Day, konferenci, slavnostní vědeckou radu nebo setkání s absolventy.

„Jako dárek fakultě jsme vyhlásili soutěž pro studenty Zahradnické a Lesnické a dřevařské fakulty, ve které mají navrhnout řešení atria a prostorů před fakultou. V této souvislosti nás tak čekají vernisáže prezentující návrhy řešení, a v budoucnu snad i realizace. Jako dárek studentům vybavíme chodby sedacími vaky,“ doplnila Malá.

Oslavy fakulta zakončí přesně rok po jejich zahájení fakultním plesem na téma Cesta kolem světa.

Zdroj a foto: MENDELU