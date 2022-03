Masarykova univerzita přivezla G. J. Mendela na EXPO 2020 do Dubaje

Brno, 28. února 2022 - V rámci tematické výstavy Mystery of Knowledge představí Masarykova univerzita, město Brno, Jihomoravský kraj a Společně o.p.s. osobnost zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela na EXPO 2020 v Dubaji. V takzvané rotační místnosti Českého pavilonu bude expozice k vidění od 1. do 15. března 2022.

V rámci oslav a připomenutí 200. výročí narození Gregora Johana Mendela bude za Masarykovu univerzitu jednou z prvních významných událostí v letošním roce prezentace osobnosti G. J. Mendela na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji.

První, co návštěvníci rotační místnosti Českého pavilonu uvidí, bude speciální projekční stěna DNA Fiber Wall, imitující vlákna DNA a mikrosvět vytvořená v produkci Sun Drive. Touto stěnou budou moci návštěvníci projít a pomyslnou časovou bránou se tak dostat do doby, kdy žil slavný vědec.

Ve třech vitrínách instalovaných univerzitou se představí MU jako instituce pečující o Mendelův odkaz. Z Mendelova muzea pochází ústřední exponát v první vitríně. Tím bude replika Mendelových brýlí, s nimiž je vědec zobrazován na známých portrétech a fotografiích.

„Všechny Mendelovy předměty, které můžete vidět u nás v muzeu, mají totiž nevyčíslitelnou hodnotu a při jejich přepravě by hrozilo poškození. Proto jsme se rozhodli pro věrnou kopii brýlí, které budou pečlivě zabaleny v pouzdře a potom ještě v dalších ochranných obalech. Cílem naší výstavy v Dubaji bude prezentovat odkaz Gregora Johanna Mendela a pozvat návštěvníky světové výstavy do Brna na oslavy 200. výročí Mendelova narození, a samozřejmě také do Mendelova muzea, kde si můžou prohlédnout originály předmětů z Mendelovy pozůstalosti,“ vysvětluje ředitelka Mendelova muzea MU Blanka Křížová.

Repliku brýlí a další exponáty přepravila MU do Dubaje v přepravním boxu na zvláštním sedadle v letadle, navržené vitríny zase ve speciálním pouzdře. „Výstava je vyrobena tak, aby odolala nárazům a dala se kompaktně zabalit, rozložit a zase složit,“ dodává ředitelka s tím, že po návratu do Brna bude výstava k vidění právě v Mendelově muzeu.

Propojení Masarykovy univerzity se světově uznávaným vědcem prostřednictvím výstavy EXPO 2020 je příležitost prezentovat univerzitu nejenom směrem k vědecky orientujícím se návštěvníkům. „Jsme výzkumná univerzita se špičkovým zázemím pro vědu, a to nejen v molekulární biologii a genetice, tedy v oborech, jejichž základy Gregor Johann Mendel položil. Jeho odkaz naše univerzita rozvíjí i v dalších oblastech, ve kterých vynikal. Mendelovo jméno nese také univerzitní polární stanice na Antarktidě, čímž naši přírodovědci vzdali hold jeho zásluhám o rozvoj meteorologie,“ uvádí rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Prezentace v rámci EXPO 2020 v Dubaji je zároveň pozvánkou do Brna, do města, které může být díky G. J. Mendelovi označováno jako „kolébka genetiky“. „Dá se říct, že většina pokusů, na nichž Mendel zkoumal základní zákony genetiky, se odehrávala v Brně. Návštěvníci města tak nemohou být tomuto genetikovi blíže. V letošním roce, kdy by oslavil 200. narozeniny, se navíc koná řada akcí, na nichž se budou moci zájemci seznámit nejen s výsledky jeho bádání, ale také s jeho životem. Věřím, že v programu si najde každý to své,“ sděluje primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Mendel si představení na EXPO v Dubaji plně zaslouží. Byl to výjimečný člověk, geniální vědec, nejvýznamnější vědecká osobnost, kterou kdy dala Morava světu. I díky jeho odkazu je dnes jižní Morava na špičce spolupráce mezi univerzitami a technologickými firmami. Máme být na co hrdí," doplňuje jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Expozici o Mendelovi připravuje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a augustiniánským opatstvím na Starém Brně společnost Sun Drive. „Je důležité prezentovat naše město jako centrum vědy a vzdělanosti nejen v minulosti, ale také v současnosti a budoucnosti,“ dodává Jakub Carda ze Společně o. p. s.

