Před 25 lety Globus postavil v Brně vůbec první hypermarket v ČR

Brno, 4. listopadu 2021 - Před čtvrt stoletím změnil Globus nákupy v Česku. První hypermarket, který se otevřel pro zákazníky 4. listopadu 1996 v Brně Ivanovicích, poskytl nebývale široký výběr zboží. Na ty, kteří nebyli zvyklí navštěvovat hypermarkety v zahraničí, působil tehdejší obrázek nevídaně.

Hypermarkety Globus byly a jsou co do plochy vůbec nejrozlehlejšími obchody v Česku. To je dáno jak obrovskou nabídkou, tak i tím, že součástí každého z nich je pekárna, cukrářství, řeznictví a kuchyně s restaurací, kde se vyrábí denně čerstvé potraviny. Dnes v regálech těchto hypermarketů najdou zákazníci na 130 tisíc položek zboží a baví je nakupovat moderními technologiemi, které zavedl v Česku právě Globus.

První hypermarket v Česku otevřela 4. listopadu roku 1996 společnost Globus. V Brně Ivanovicích na ploše 9 tisíc metrů čtverečních bylo na tehdejší dobu neuvěřitelných 60 tisíc položek potravinářského i nepotravinářského zboží. Trvalo několik dní, než se před prvním hypermarketem přestaly tvořit fronty. Desítky tisíc lidí z Brna a širokého okolí přijížděly vybírat a nakupovat právě sem. Vedle nezvyklého množství sortimentu se ale setkali lidé s dalším fenoménem. Na někdejší dobu vybírali z obrovské nabídky čerstvě nabouraného masa a zde vyrobených uzenin.

Výběr se zdvojnásobil, unikátní výroby jsou všude

Nyní je k dispozici zákazníkům v Česku patnáct hypermarketů Globus. Výhodou každého z nich je široká nabídka, v regálech si zákazníci vybírají z dvojnásobného množství, než tomu bylo před 25 lety. A pod střechou každého Globusu jsou skutečné řemeslné výroby. Jeho řeznictví nabízí pouze české vepřové a hovězí maso a ve vlastních pekárnách a cukrářstvích se peče z české mouky. Od roku 2017 je také v každém Globusu vlastní restaurace s kuchyní. Globus dnes vyrábí přes 800 vlastních potravin označených logem Poctivá výroba Globus, nad jejichž kvalitou má od začátku do konce stoprocentní kontrolu.

Milníky:

4. 11. 1996 otevření prvního hypermarketu Globus v ČR včetně vlastního řeznictví

2002 spuštění on-line objednávek v Řeznictví Globus s vyzvednutím v kterémkoliv hypermarketu Globus

2004 začátek programu pro celiaky certifikací uzenin v Řeznictví Globus

2006 prodej bezlepkových potravin ve všech hypermarketech, první bezlepkové semináře pro zákazníky za účasti lékaře a s ochutnávkami bezlepkového sortimentu

2010 první Café Globus

2011 historicky první NFC platba mobilem v ČR proběhla v Globusu v Čakovicích

2011 v ČR stojí celkem 15 hypermarketů Globus s vlastní pekárenskou a řeznickou výrobou

2013 hypermarket v pražských Čakovicích je první v ČR s nakupovací technologií Scan&Go

2016 všech 15 hypermarketů Globus je vybaveno technologií Scan&Go

2017 restaurace a Café Globus ve všech hypermarketech

2018 spuštění multifunkční mobilní aplikace Můj Globus

2018 oddělení Zdravý svět s nabídkou několika stovek produktů alternativní stravy v každém HM

2018 zahájen provoz e-shopu iGlobus.cz s výdejem zboží v Globusu na Zličíně

2018 otevření první menší prodejny Globus Fresh v Pardubicích na sídlišti Dubina

2019 rekonstrukce HM České Budějovice

2021 rekonstrukce HM Praha Čakovice

Kam kráčíte, hypermarkety?

I přes urychlený vývoj maloobchodu v e-commerce je prodej v kamenných prodejnách úspěšný. „Zákazníci bez rozdílu věku si chtějí zboží vybrat sami. Naším úkolem je nejen nabídnout široký a kvalitní sortiment, ale také zážitek z nakupování. To splňují jak moderní nakupovací technologie, jako je Scan&Go a mobilní aplikace Můj Globus, tak i zrekonstruované prostory hypermarketů anebo naše restaurace a kavárny,“ řekl Matthias Bruch, jednatel holdingu Globus. Společnost plánuje také další expanze. Ve Středních Čechách by měly do roku 2023 vyrůst dva nové hypermarkety a v rámci Prahy začne Globus působit v jednom ze stávajících obchodních center. Investice také plynou do rekonstrukcí hypermarketů. Již dva, v Praze Čakovicích a Českých Budějovicích, jsou přestavěny na obchody nejmodernějšího evropského formátu.

Globus zároveň rozvíjí dál svůj e-shop iGlobus, který nyní dává zákazníkům možnost naklikat si nákup on-line a připravený jej v danou dobu jen vyzvednout ve výdejně hypermarketu na Zličíně. Stejný koncept by mělo v dohledné době spustit pět dalších hypermarketů.