JICbooster podporuje inovativní podnikatelské projekty z jižní Moravy

Brno, 22. srpna 2023 - Inovační agentura JIC připravila akcelerační program JICbooster, který se zaměřuje na podporu startupů z jižní Moravy. Úspěšné projekty projdou s podporou byznysových expertů dvěma fázemi programu. V první, přibližně šestiměsíční fázi, se účastníci zaměří na základní kompetence potřebné k založení firmy, jejímu vedení a na vývoj funkčního produktu. Druhá část programu, která může trvat až dva roky, je pak zaměřena na vstup na trh.

JICbooster poskytuje podporu startupům v začátcích. Pro úspěšný vstup do programu musí zájemci nejprve absolvovat úvodní setkání s konzultanty JICu a výběrový den. „Při prvním setkání nám stačí půlhodina k tomu, abychom probrali podnikatelský záměr, potenciál a také se mezi sebou poznali,“ vysvětluje startupová konzultantka Veronika Štěpánková z JICu a dodává. „Pokud nám spolupráce bude dávat smysl, pozveme zájemce na výběrový den, který probíhá pravidelně každý měsíc.“ Tam zájemci svůj produkt představí porotě, v níž zasednou zkušení podnikatelé i konzultanti a experti JICu.

„Bude nás zajímat třeba, jak moc je produkt unikátní, jestli je vůbec realizovatelný, jeho tržní potenciál i drive a tah na branku lidí, kteří za produktem stojí,“ popisuje jeden z porotců Libor Hoření, mimo jiné sám úspěšný podnikatel, který působí zároveň jako konzultant JICu.

Pokud projekt uspěje, vstupuje do první fáze programu. Ta trvá až šest měsíců a zaměřuje se na založení firmy, dopracování produktu a další nutné základy pro úspěšný start byznysu. Druhá fáze pak trvá až dva roky a jejím cílem je úspěšný vstup na trh a rozjezd firmy.

„Hledali jsme ucelený program, který podpoří lidi se zajímavými projekty, tak aby z nich mohli vybudovat úspěšnou firmu,“ říká Veronika Štěpánková z JICu. „Inspiraci jsme hledali v hlavně v zahraničí, například u podobně zaměřeného programu ze švédského Skövde,“ doplňuje Štepánková, která sama v minulosti působila ve vedení firmy. Podle jejích slov má za sebou program pilotní neveřejnou fázi, ve které do něj zatím vstoupilo 10 firem. Mezi jiným například Avaltar, který vyvíjí bezpečnostní hardware a software pro vysokozdvižné vozíky, BrnoLogic s programovatelnými integrovanými obvody nebo AIVIRO nabízející neuronovou síť, která dokáže zastoupit člověka v rutinní kancelářské práci na počítači. „Naším cílem je mít v programu do konce roku mezi dvaceti a pětadvaceti firmami a ty během dvou tří let posunout ideálně na globální trh,“ věří Štěpánková.

Zdroj: JIC