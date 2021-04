Svět pod jednou střechou. Jak úspěšně vést mezinárodní tým?

Brno, 23. dubna 2021 – Jednání s kulturně odlišnými skupinami lidí není žádná hračka. Naučit se to musela brněnská společnost Webnode, dnes globální platforma pro tvorbu webových stránek, která zaměstnává 160 pracovníků z 28 zemí světa, z nichž je 67 cizinců.

Navzdory národnostním odlišnostem si startup dokázal vybudovat plně funkční tým, jehož členové společně pracují pod jednou střechou. Klíč k úspěchu podle nich spočívá v zachování lidského přístupu k jednotlivým pracovníkům. Zároveň je dobré znát národnostní zvyklosti různých zemí a nepodceňovat výběrové řízení.

Kulturní diverzita sehrává ve Webnode výraznou roli, a proto startup vždy zohledňuje hodnoty a potřeby lidí. „Rozhodně nejde jen o byznys, naše motivace tkví v přístupu k lidem. Netvoříme žádné směrnice a papíry pro papíry, ba naopak pracujeme s lidmi a pro lidi. Stejně přistupujeme k pracovníkům z cizích zemí,“ říká Zuzana Marková, chief personnel officer ve společnosti Webnode.

Podle Markové je pozitivní postoj k mezinárodnímu týmu zásadní i v rámci konkurenční výhody. „Uživatelům chceme přinést jazykovou podporu v jejich rodné řeči, tím pádem pro nás cizinci představují obrovskou příležitost. Ovšem zůstanou s námi pouze za předpokladu, kdy je plně pochopíme a dokážeme se k nim správně chovat,“ dodává Marková.

Videohovory dřív, než to bylo trendy

Výběr mezinárodních kandidátů začíná videocally, během kterých se zohledňuje motivace pro přesun do České republiky i znalost českého prostředí. „Ověřujeme, zda si kandidát plně uvědomuje, co relokace obnáší, zejména pro něj samotného. Během hovoru se dotýkáme i povědomí kolem cen za bydlení nebo stravu. Od klasického výběrového řízení se to kromě těchto otázek vlastně jinak neliší,“ komentuje Marková.

Zajímavostí je, že pohovory dokonce posunují dopředu samotné řízení firmy. „Rozhodně i my chceme lépe porozumět kulturnímu pozadí, s čímž nám kandidáti skvěle pomáhají. Vzpomínám si na pohovor s jednou uchazečkou – nyní již kolegyní – z Litvy, která se hlásila na pozici customer care v angličtině. Při vyprávění o jejím rodném trhu nás ale přesvědčila natolik, že i když jsme to neměli v plánu, rozhodli jsme se pobaltské země zařadit na seznam s poskytováním lokální podpory,“ popisuje Barbora Hejlová, CMO ve společnosti Webnode.

Jiný kraj, jiný mrav

Manažeři přiznávají, že každý národ má své specifikum a práce s cizinci vyžaduje větší míru respektu. „Bez nadsázky, někdy suplujeme novou rodinu. Na druhou stranu nás to baví, rádi ukazujeme a vysvětlujeme, jak věci v naší kultuře fungují,“ dodává Hejlová. Nejlíp ovšem funguje, když jsou teamleadeři jednotlivých oddělení z daného regionu napřímo, nebo mají zkušenosti vzhledem k národnostnímu složení týmu.

Podle Hejlové se jižanské národy orientují spíš na emoce, jsou citliví a konstruktivní kritiku přijímají až moc osobně. Naopak lidé ze severu se zaměřují na výkon, soustředí se na čísla a pečlivě vnímají pokyny kolegů. Odlišné vnímání zpětné vazby manažerka pozoruje také u lidí z Asie. „Máme tu kolegyni z Jižní Korey a podle přístupu se domnívám, že na pravidelné setkání ve dvou, v rámci kterého se vymění názory, tam moc nedbají,“ dodává Hejlová.

Zároveň se společnost vymezuje vůči obecně negativním stereotypům. „V žádném případě bych nezobecňovala negativní předsudky vůči národům. Italové, Španělé a Venezuelané jsou většinou hluční, ale často mezi nimi najdeme i naprosto tiché typy. O Španělech bych na základě zkušeností rozhodně neřekla, že jsou líní. Celkově si myslím, že přebírání stereotypů se musí brát s rezervou,“ komentuje Hejlová.

Vztahy na prvním místě

Společenské akce představují ve Webnode způsob, jak udržet multikulturního ducha i vztahy na pracovišti. „Každý měsíc, pokud to ještě šlo, jsme si navzájem chystali mezinárodní snídaně, kdy vybraný tým nebo oddělení připravil pokrmy pro nás pro všechny. Osvědčilo se nám to jako skvělý nástroj pro vzájemné poznávání,“ říká Hejlová. Dále pro utužení vztahů startup organizuje společné výjezdy na hory nebo různé tematické večírky.

Navíc společenské sešlosti slouží zaměstnancům k rozšíření obzorů o zvyklostech v různých koutech světa. „Co se týká našich tradic, tak největším kulturním šokem je zpravidla česká oslava Velikonoc. Nicméně velkou část cizinců zaskočilo například i vystoupení Dana Nekonečného, kterého jsme v minulosti pozvali na večírek,“ vzpomíná Hejlová a dodává, že pečovat o firemní kulturu při vedení mezinárodního týmu se zcela jistě vyplatí.

Foto: archiv Webnode

