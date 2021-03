Brněnský Aktin hlásí po loňském čtvrtmiliardovém obratu dosud nejvyšší zisk

Brno, 23. března 2021 – Přední český výrobce vysoce kvalitních funkčních a fitness potravin Aktin nabírá v Praze nové spolupracovníky a plánuje zde po opadnutí pandemie covidu otevřít kanceláře. Zakladatel Aktinu Michal Hubík nyní po úspěšném roce, za který firma utržila obrat čtvrt miliardy korun, chystá také expanzi na Slovensko.

Brněnská firma se na trhu prosadila hlavně díky své značce jídla a suplementů Vilgain, které vyrábí čistě z přírodních surovin bez přidané chemie. Do jejího dalšího vývoje investuje celý zisk 13 milionů korun.

„Aktin jsme postavili na jednoduchém principu. Zákazník je ten, na koho myslíme více než na kohokoli jiného. Každý náš den je tak protkaný jeho potřebami a hledáním způsobů, jak naše výrobky ještě vylepšit,“ vysvětluje motivaci brněnské firmy její zakladatel Michal Hubík.

A obsese zákazníkem se Aktinu rozhodně vyplatila. Jen za minulý rok dosáhla firma skokového zisku z několika set tisíc na 13 milionů korun. Veškerý zisk přitom firma dává zpět do vývoje nových produktů pod značkou Vilgain. „Naším cílem není mít co největší podíl na trhu, na prvním místě máme poskytovat co nejlepší možnou službu a dělat kvalitní věci, které mají lidi rádi,“ dodává Hubík.

Úspěch s vlastní značkou

Díky svému přístupu dosáhl Aktin jen za rok 2020 obratu čtvrt miliardy korun a stal se českým synonymem pro boření mýtů a zlozvyků ve fitness i kvalitní stravě. Od svého vzniku před deseti lety se Aktin dostal na vrchol ve své kategorii, a to jak v prodeji, tak i coby hlavní fitness autorita skrze svůj Instagram a další sociální sítě. Denně jeho skladem proteče na 30 tisíc položek, stále větší roli přitom hraje řada vlastních funkčních potravin Vilgain. Ačkoli na začátku roku 2020 zastupovala pouhá 2 procenta z celkového prodeje, letos v lednu to už bylo přes 30 procent.

Vilgain aktuálně obsahuje 24 produktů: proteinové prášky, arašídové a mandlové máslo či vitamínové doplňky vysoké kvality. Proteinová tyčinka z ryze přírodních surovin se doslova přes noc stala bestsellerem online shopu a je jednou z nejkupovanějších proteinových tyčinek v Česku. Do budoucna chce podle slov Hubíka proniknout také do tvorby „ultra komfortní, přitom sexy fitness módy“.

Z Brna i do Prahy a na Slovensko

Díky úspěšně rostoucímu byznysu nyní Aktin rozšiřuje tým pro připravované marketingové oddělení, které by mělo působit v nových pražských kancelářích. „S jejich otevřením čekáme na opadnutí covidové situace. Už teď ale hledáme šikovné markeťáky, kteří se zvládnou postarat například o naše zahraniční profily, nebo specialistu na vývoj produktů. Aktuálně je vypsaných skoro dvacet nových pozic,“ upřesňuje CEO Aktinu. Posily však nehledá jen pro Českou republiku, značka totiž dokončuje expanzi na Slovensko a v polovině roku chce vyrazit také do Německa.

