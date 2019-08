Jaký telefon koupit vašim rodičům? Starší modely iPhonů jsou skvělým řešením

Senioři potřebují intuitivní ale kvalitní mobil, ve kterém se jednoduše vyznají. Nezapomeňte jim na něj koupit pořádný kryt, díky kterému jim dlouho vydrží.

Lidé, kteří už přesáhli šedesátku a v mládí nebyli zvyklí na aktivní používání počítačů a jiných technologií, mají v dnešní době problém zvyknout si na moderní chytré telefony. Často mívají problém se samotným dotykem – mají pocit, že musí na obrazovku tlačit stejně silně jako na tlačítka. Dalším problémem je, že se v komplikovaných operačních systémech mobilů jednoduše nevyznají. Proto někteří z nich neustále zůstávají u tlačítkových telefonů.

Intuitivní operační systém pomůže lidem při práci s telefonem

Pokud tedy uvažujete nad koupí nového telefonu pro člověka, o kterém víte, že by s jeho používáním mohl mít problém, vybírejte opatrně. To co, se může líbit vám a může se vám zdát jako dobrý poměr cena kvalita, nemusí být vhodné pro vašeho blízkého.

Nikdy bych nevěřila, jaký je v tom rozdíl, dokud jsme v minulém roce nedali tchánovi starší iPhone 7. Do té doby vystřídal několik telefonů, ale vždy se po čase vrátil k tlačítkovému. Buď se mu smartfon rozbil nebo se v něm nevyznal. Vzhledem k tomu, že celé roky pracoval na stavbě, potřeboval odolný telefon, proto měl delší dobu chytrý telefon přímo určený svou konstrukcí do náročných podmínek. Na stavbu byla sice jako dělaný, ale tchán v něm nebyl schopen nic dělat, ke všemu potřeboval asistenci. Přitom chtěl, stejně jako my, sdílet fotky z výletů na FB, posílat esemesky, platit účty... Poté, co dostal iPhone 7, vše se postupně změnilo. Ukázalo se, že iOS je pro něj mnohem intuitivnější. Začal nám postupně posílat fotky přes iMessage, začal vkládat příspěvky a komentáře na Facebook, účty platí přes aplikaci v mobilu...

I starší iPhone 7 nezapomeňte opatřit odolným krytem

Pokud se ale rozhodnete pro vašeho blízkého pro koupi staršího iPhonu, důležité je k němu také koupit vhodný obal. Kryty na iPhone 7 jsou ještě stále ve velkém množství k dostání, a tak můžete vybrat pro vašeho blízkého přesně takový, který se mu bude líbit.

IPhone 7 je skvělý v tom, že jde o první model od Applu, který je voděvzdorný a prachuvzdorný, ale má ještě kovová záda, takže něco vydrží. Ale stále je v ohrožení přední, skleněný displej. Díky vhodnému krytu a tvrzenému sklu na displeji se z něj stane odolný telefon, který vydrží i nějakou tu zednickou práci nebo práci v zahradě bez úhony.

Foto - zdroj: Bigstockphoto.com