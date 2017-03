Brněnští vývojáři pracují na softwarovém projektu nové generace

Brno, 28. března 2017 - Společnost Konica Minolta v březnu 2015 otevřela v Brně jedno ze svých pěti světových inovačních center a v říjnu první výzkumné a vývojové centrum v Evropě. To slouží jako inovační centrum moderních informačních a komunikačních technologií pro celou Evropu. Přední vývojáři ve společnosti tvoří pracovní tým, který v současné době pracuje na novém projektu. Jedná se o vývoj inovativního produktu v oblasti softwaru.

Konica Minolta v Brně otevřela první vlastní centrum pro vývoj inovačních produktů a služeb ve střední Evropě již v roce 2015. Inovační centrum se primárně zaměřuje na vývoj služeb v oblastech souvisejících se zpracováním dat, bezpečností IT systémů, fungováním virtuálních kanceláří a mobilními aplikacemi. Kromě toho zde pracují s technologiemi, jako jsou 3D tisk, holografické brýle, doteková zařízení nebo senzorové sítě.

Nyní vývojové týmy pracují na novém produktu, který do této chvíle ještě nebyl uveden na trh, ani oznámen veřejnosti. Speciálně sestavený pracovní kolektiv se skládá z odborníků, kteří se umí pohybovat v oblasti agilního vývoje. „V současné době pracuje na novém projektu pět týmů, jejichž počet se může měnit, dle fáze vývoje. Tento projekt pro nás svým rozsahem a inovativností představuje značnou výzvu a do cíle stále ještě zbývá kus cesty," říká Ing. Milan Jedlička z Konica Minolta a dodává: „Snažíme se pracovat v souladu s duchem agile manifesto, to mimo jiné znamená, ponechat poměrně vysokou volnost jednotlivých týmů v organizaci jejich práce. Moderní metodiky očekávají vysokou míru automatizace."

Foto: ilustrační

