Konica Minolta hodlá v Brně nabírat

Brno, 20. prosince 2016 - Společnost Konica Minolta, která v březnu 2015 otevřela v Brně jedno ze svých pěti světových inovačních center a v říjnu první výzkumné a vývojové centrum v Evropě, plánuje během následujících tří let zaměstnat více než 70 vysoce kvalifikovaných IT odborníků pro softwarový vývoj, vědu a výzkum. Brněnská pobočka slouží jako inovační centrum moderních informačních a komunikačních technologií pro celou Evropu.

Brněnská pobočka se již v září letošního roku pustila do hledání nových pracovníků. Dosud je v inovačním centru zhruba 50 zaměstnanců, nyní se však plánuje nábor dalších 20 nových odborníků. „Věříme, že založením jednoho z našich inovačních center v Brně, jsme vytvořili nové příležitosti nejen pro náš další vývoj, ale také pro místní odborníky, kterým nyní vyvstává možnost zapojit se do našeho inovativního výzkumu. Již nyní plánujeme přijetí velkého množství zaměstnanců. Bude se jednat především o kvalifikované a zkušené IT odborníky a výzkumníky,“ říká Radek Sedláček, projektový manažer z Konica Minolta.

V inovačním centru Konica Minolta Business Solutions Czech vznikají technologie nové generace holografických brýlí pro rozšířenou realitu, zařízení pro digitalizaci ručně psaného textu či algoritmy pro sémantické porozumění dokumentů. Centrum, které využívá nejmodernější metodologie, nástroje a technologie, se soustředí především na softwarový vývoj. Jeho výsledkem budou zcela nové produkty. Mimo jiné centrum také spolupracuje s brněnskými univerzitami, Jihomoravským inovačním centrem a lokálními partnery. Investice do vlastního výzkumu a vývoje činila v roce 2015 více než 38 mil. Kč. Pro rok 2016 je plánováno dalších 91 mil. Kč. Tato investiční akce dokazuje, jak velkou důležitost přikládá zahraniční vedení firmy inovačnímu potenciálu České Republiky, především brněnskému regionu.

