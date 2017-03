Brno se na veletrhu MIPIM prezentovalo jako Silicon Valley střední Evropy

Brno, 21. března 2017 - Veletrh MIPIM je největší evropská přehlídka nemovitostí a investičních příležitostí. Její 28. ročník letos proběhl ve Festivalovém paláci francouzského Cannes. Brno se na MIPIM vrátilo po tříleté přestávce, aby v konkurenci desítek evropských metropolí a regionů usilovalo o pozornost zahraničních investorů společně s Prahou a Ostravou v expozici Czech Cities.

To, že tři největší česká města sdružila své síly i finanční prostředky a prezentovala Českou republiku, její investiční prostředí a realitní trh poprvé v historii MIPIMu v jedné expozici, bylo pro potenciální investory mnohem efektivnější. Všechny podstatné informace tak mohli získat na jednom místě, kde také měli příležitost k jednání s nejvyššími představiteli jednotlivých měst.

Konkrétní výsledky první společné prezentace tří největších českých měst na MIPIMu ukáže až čas - vzhledem k výši investic do rozsáhlých projektů je to vždy běh na dlouhou trať. Již nyní ale lze říci, že návštěvnost expozice byla vysoká; recepce na stánku pro stávající a potenciální obchodní partnery a investory ve středu 15. března se zúčastnilo na 150 hostů.

Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře metropolitní spolupráce a marketingu města Brna, k účasti na veletrhu uvedla: „MIPIM považujeme za ideální fórum pro prezentaci koncentrované nabídky – od využití brownfieldů pro výstavbu atraktivních městských čtvrtí přes rekonstrukce historických objektů až po zcela nové investičně-developerské projekty v oblasti vědy, výzkumu a technologií."

Právě na svůj vědecko-výzkumný potenciál se Brno letos na veletrhu soustředilo. „Svou letošní prezentací na MIPIMu chceme vyslat investorům signál, že Brno je Silicon Valley střední Evropy," uvedl první náměstek primátora Petr Hladík, který stál v čele delegace Brna na letošním MIPIMu. „Univerzitní město s 85 tisíci vysokoškolskými studenty, již realizované projekty světové úrovně v oblasti informačních technologií, vědy a výzkumu, biomedicíně a dalších perspektivních oborech s vysokou přidanou hodnotou (Technologický park Brno, CEITEC, FNUSA-ICRC, CzechGlobe, šest center excelence a řada dalších) – to vše potvrzuje, že pro toto tvrzení máme důvod. Město dosud s přispěním evropských fondů do vědecko-výzkumné infrastruktury investovalo 1 miliardu USD a každoročně dává na podporu vědy a výzkumu 50 mil. Kč ze svého rozpočtu – například podporuje zahraniční PhD. studenty na zdejších univerzitách. Infrastrukturní kapacita Brna ve výše uvedených oborech je nyní již natolik velká, že může nadále lákat špičkové vědeckovýzkumné pracovníky. Jim je však třeba nabídnout bydlení, které se stává jednou z priorit města. S ohledem na rostoucí poptávku připravujeme změnu územního plánu, který pro rezidenční funkci v horizontu dvou let v pěší vzdálenosti od centra uvolní značné množství nových ploch, původně určených pro lehkou průmyslovou výrobu – např. v oblasti kolem Bratislavské ulice, ale také v rozvojové zóně tzv. Jižního centra.

V této souvislosti se město chystá investovat nejen do technické infrastruktury, ale i do stovek až tisíců bytů pro nájemní bydlení. Bez spolupráce se soukromými investory se však neobejdeme. I proto jsme na MIPIMu, abychom o těchto záležitostech se zájemci jednali," komentoval Petr Hladík. „V neposlední řadě jsme na veletrhu s potenciálními investory probírali i rozvoj sportovní infrastruktury: hokejové arény pro 13 tisíc diváků, fotbalového stadiónu pro 30 tisíc diváků, velodromu i atletického stadionu. Všechny tyto stavby by měly mít parametry pro pořádání velkých sportovních událostí, což na sebe může vázat další investice," dodal Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Související články: Brno se jako centrum vědy a výzkumu představí na evropském veletrhu MIPIM Brno, 1. března 2012 – Jihomoravská metropole bude mít na největším evropském veletrhu nemovitostí a investičních příležitostí MIPIM ve francouzském Cannes samo...