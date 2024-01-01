Vodné a stočné ve městě Brně v roce 2026 zdraží o 2,3 %
Brno, 18. listopadu 2025 - Obyvatelé města Brna zaplatí v roce 2026 za 1 m3 vody (tj. 1 000 litrů) 110,18 Kč včetně DPH. Oproti tarifům z roku 2025 dochází k navýšení vodného a stočného o 2,3 %. Nárůst tarifů souvisí s vývojem nákladů na služby, které poskytují Brněnské vodárny a kanalizace (BVK).
Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní činí zhruba 11 haléřů. Při průměrné spotřebě ve městě Brně 100 l/osobu/den je denní výdaj za vodné a stočné 11 Kč. Pokud porovnáme tarify roku 2025 s tarify roku 2026, tak obyvatel města Brna za rok zaplatí za vodné a stočné o 90 Kč více.
V roce 2024 byl celorepublikový průměr za vodné a stočné 128 Kč/m3.
Tarify zahrnují tvorbu zdrojů na obnovu infrastruktury v souladu s platnou legislativou. Tvorba zdrojů na obnovu infrastrukturního majetku formou nájemného hrazeného vlastníkům infrastruktury v roce 2026 činí 1 125 mil. Kč, opravy a údržbu infrastruktury pak BVK plánuje ve výši 383 mil. Kč.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
