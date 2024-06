Kapacity základních škol na Staňkově a Bednářově se výrazně navýší

Brno, 31. května 2024 - Brněnští radní odsouhlasili plány, které v příštích letech rozšíří školské kapacity města. Přístavbu získá nejen Základní škola Staňkova v Králově Poli, ale i Základní škola Bednářova na Brně-jih. Důvodem je rozsáhlá výstavba bytů, jež do budoucna zvýší poptávku po místech pro žáky a žákyně.

Kapacita královopolské Základní školy Staňkova, kam aktuálně chodí přes 600 dětí, se výrazně rozroste. „Chystaná přístavba zahrnuje 15 nových tříd včetně šaten či kabinetů, tělocvičny nebo kuchyně s jídelnou. Stravu tak už nebude nutné dovážet. Zároveň se do modernějších prostor přesune družina, jejíž současný objekt ve školním dvoře uvolní místo novému sportovnímu hřišti,“ sdělila radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová. Investiční záměr počítá s náklady ve výši 270 900 000 korun. Stavět by se mohlo začít v polovině roku 2026 a vše má být hotovo do roku 2029.

Přístavba rozvine i Základní školu Bednářova v městské části Brno-jih. „Půjde o pět nových kmenových tříd a tři odborné učebny spolu s hygienickým zázemím, šatnami, družinou či kabinety pro pedagogický sbor. Kromě toho se navrhuje vybudování školní kuchyně a rozšíření jídelny. Součástí jsou také venkovní úpravy včetně parkoviště,“ doplnila Irena Matonohová. Zařízení nyní pojme maximálně 300 žáků a žákyň, díky přístavbě jich bude až 450. Odhadovaný rozpočet vzejde z investičního záměru, přičemž se předpokládá, že práce proběhnou mezi lety 2027 a 2028.

Připravovaná rozšíření reagují na bytovou výstavbu v obou lokalitách. Proto bude v dohledné době zapotřebí větších školských kapacit, které bez problémů vystačí místním dětem a mládeži.

