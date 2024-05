Přístavba ZŠ Gajdošova je hotová, od září se tak zvýší kapacita školy

Brno, 14. května 2024 - Městská část Brno-Židenice úspěšně dokončila přístavbu na ŽS Gajdošova. Celková cena realizované stavby překročila 70 milionů korun, přičemž se vedení radnice podařilo sehnat dotaci ve výši 40 milionů korun. Stavba je nyní hotová a bude připravena pro nadcházející školní rok 2024/2025.

Důvodem rozšiřování školních kapacit v Židenicích je zvýšená poptávka rodičů. „V Židenicích máme 4 školy na hraně kapacity. Aktivně opravujeme náš bytový fond a další byty do oběhu přibývají také z developerských aktivit na našem území. Přibývá tak rodin s dětmi a tím roste i poptávka po jejich vzdělávání. Nejde přitom pouze o první ročníky, během školního roku se k nám lidé stěhují, mění trvalé bydliště a tím i spádovost do příslušné školy. S žádostí o umístění žáků všech věkových kategorií, jsme se tak museli obracet na sousední, ale i vzdálenější části města, přístavbou jsme tedy vyřešili oba problémy zároveň,“ odůvodnil místostarosta MČ Brno-Židenice Štěpán Juránek (KDU-ČSL).

Od září na ZŠ Gajdošova navíc nově otevřou kmenovou třídu prvňáčků. Navýšená rejstříková kapacita a splněné normy, umožní městské části vyhovět i potřebám k umisťování do dalších tříd. Žáci a učitelé se mohou těšit hlavně na moderní centrální šatny s kapacitou 730 skříněk, jídelnu a bezbariérový vstup do školy.

Díky připravenému projektu mohou pokračovat ve 2. etapě modernizace školy. „Tím, že jsme vše stihli v nejrychlejším možném termínu, tak jsme odblokovali možnost pokračovat v druhé etapě a dokončit kompletní bezbariérovost školy díky výtahu a vytvořit další dvě moderní polyfunkční učebny. V evropských dotačních titulech jsme nejdříve figurovali pod čarou, takže s tímto se úplně nepočítalo. Protože ale některé konkurenční projekty nebyly připraveny odpovídajícím způsobem, dostali jsme se s žádostí o dotaci nad čáru a můžeme realizovat i tuto fázi. Rychlé jednání se nám tedy vyplatilo nadvakrát,“ sdělil místostarosta Juránek.

Cílem projektu je vytvořit ze stávajících prostor polytechnickou a multimediální učebnu včetně vybavení. V multimediální učebně se budou vyučovat jazyky, informatika nebo mediální výchova. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy na budově z ulice Gajdošova. Jedná se o výstavbu nového venkovního výtahu, spojující všechna nadzemní podlaží objektu z ulice Gajdošova a také bezbariérové propojení obou polovin přízemí této budovy novou lávkou.

V Židenicích plánují s dalším rozšiřováním kapacit škol a školek. „Kromě zmíněné školy, chceme přistavovat i školku a přitáhli jsme další provozovatele dětských skupin, takže i pro předškolní vzdělávání bude nabídka už teď cca o 30 míst větší. Systémově by se mi líbilo, kdyby se nám povedlo zajistit, aby všechny děti ze Židenic byly spádové na všech našich školách, nikoliv jen v jedné a spádová turistika by se měla ošetřit přímo ve školském zákoně. To už se dostávám do detailu, kde ty kompetence nemáme my, ale město, potažmo poslanci. Věřím, že postupně doděláme naše projekty a třeba potlačíme nahoru i ty pravidla. Za rok a půl jsme stihli nemožné a hodláme v tom pokračovat. Každý problém má řešení,“ završil Juránek.

Foto: Ingimage