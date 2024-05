Kohoutovičtí získali moderní přístup k MHD Myslivní

Brno, 7. května 2024 - Díky iniciativě občanů a finanční podpoře města Brna byl nedávno předán do užívání nový chodník podél ulice Návrší svobody. Strmý svah a následný sestup po schodech na přístupové cestě k zastávce MHD Myslivní představoval pro občany značné omezení. Nová trasa vede po rovině, čímž je usnadněn přístup pro handicapované osoby a rodiče s kočárky. Kromě samotného chodníku musela být vybudována i opěrná zeď a přeloženy inženýrské sítě. Chodník realizovaly Brněnské komunikace, práce započaly v září loňského roku a celková cena chodníku se vyšplhala na 5,6 milionu korun.

Starosta MČ Brno-Kohoutovice Jakub Hruška (KDU-ČSL) popisuje: „Mnoho Kohoutovičáků se na mě obracelo s prosbou o řešení nepříjemné situace na ulici Návrší Svobody. Omezující a nebezpečná cesta vedla k tomu, že se většina lidí procházela přímo po silnici. Proto jsme se obrátili na odbor dopravy s požadavkem na nápravu. Z původního skromného plánu na dlážděnou cestičku podél silnice se nakonec vyklubala komplexní stavba zahrnující rozsáhlé výkopové a stavební práce.“

Hlavní výkopové práce, které představovaly jádro projektu, se uskutečnily v závěru minulého roku. Vzhledem k rozsahu prací a nutnosti zasahovat do vozovky bylo nutné zavést dočasnou úpravu dopravního režimu. Pro zajištění plynulého průjezdu vozidel a bezpečnosti chodců byl provoz řízen semaforem. Z důvodu probíhajících prací musely být obě autobusové zastávky Myslivní dočasně posunuty dále od staveniště. Tato opatření sice pro řidiče a cestující znamenala mírné zdržení, ale byla nezbytná pro bezproblémový průběh výstavby a zajištění maximální bezpečnosti všech zúčastněných.

„Máme radost, máme bezbariérový přístup k zastávce a jsme rádi, že jsme se konečně dočkali. Za nás z ulice Myslivní děkujeme,“ raduje se místní občan pan Novák.

„Výsledek je fantastický! Jsme nesmírně vděční všem, kteří se do projektu aktivně zapojili, nejen městu Brnu, ale i Brněnským komunikacím, Dopravnímu podniku města Brna, Brněnským vodárnám a kanalizacím, které se aktivně podílely na řešení přeložení přípojek, bez kterého by dnes chodník nebyl hotový. Ti všichni pomohli zrealizovat tuto důležitou investici do komfortu a bezpečnosti obyvatel Kohoutovic,“ doplňuje Jakub Hruška.

Díky společnému úsilí občanů a města Brna tak získala kohoutovická zastávka MHD Myslivní moderní a bezbariérový přístup.

Zdroj a foto: MČ Brno-Kohoutovice