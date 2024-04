Brno hledá projektanty na přípravu výstavby ZŠ a MŠ Sadová

Brno, 3. dubna 2024 - Projekt výstavby mateřské a základní školy na Sadové přechází do další fáze. Po zpracování investičního záměru a uspořádání architektonické soutěže nyní město hledá společnost, která zpracuje projektovou dokumentaci pro všechny stupně řízení.

„Jak bude nová mateřská a základní škola na Sadové vypadat, to už víme. Nyní je potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, a to pro všechny povolovací fáze. Na základě výsledků architektonické soutěže oslovíme v rámci jednání bez uveřejnění její vítěze. Jednání začneme se sdružením ateliérů XTOPIX architekti a consequence forma, které podalo dle poroty nejlepší návrh. Předpokládáme, že by náklady na dokumentaci neměly přesáhnout 50 milionů Kč. Tato částka je limitní,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Projekt zahrnuje výstavbu osmnáctitřídní základní školy pro 540 dětí a pětitřídní mateřské školy pro 125 dětí. Zařízení bude umístěno při ulici Zaječí hora. Společně s výše uvedenými školami zde vznikne i centrální veřejné prostranství a park.

„Předmětem veřejné zakázky je zpracování potřebných stupňů projektové dokumentace k pěti objektům. Jedná se o budovy a areály základní a mateřské školy, obslužnou komunikaci, veřejné prostranství v podobě náměstí a park a veřejné hřiště. Cílem je získat pravomocné povolení stavebního záměru a dokumentaci k provádění stavby. Následuje výběr zhotovitele stavby. Samotná realizace by odhadem mohla začít v průběhu roku 2027,“ doplnil 1. náměstek primátorky René Černý.

Projekt základní školy počítá s odpovídajícími výukovými prostorami, administrativním zázemím, knihovnou, klubovnou nebo školní jídelnou pro 700 strávníků. V podzemním podlaží pak bude technické zázemí, sklady a prostory pro odpadové hospodářství. Mateřská škola s potřebným zázemím bude mít extenzivní zelenou střechu s fotovoltaickými panely. Celkové náklady jsou odhadovány na 1 239 542 000 korun vč. DPH.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage