Školy na Michalově a Gajdošově se mohou těšit na nové vybavení

Brno, 15. února 2024 - Díky postupným modernizacím a přístavbám zlepšuje město Brno podmínky pro výuku dětí. Do momentálně rekonstruované Mateřské školy Michalova dodají vybrané společnosti nový nábytek a vybavení do kuchyně. Brněnští radní také schválili zahájení zadávacího řízení na nákup počítačového a interaktivního zařízení do Základní školy Gajdošova.

„Mateřská škola Michalova v Líšni se rekonstruuje a vznikne tu i nová přístavba. Díky tomu se kapacita školky zvýší ze tří na pět tříd. Dnes jsme na základě výběrových řízení vybrali dodavatele nábytku a také gastrovybavení, to vše za celkem 11,8 milionu korun,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Nábytek dodá společnost Prosto interiér za vysoutěženou cenu 6 409 386,94 korun (s DPH), gastrovybavení společnost MALÁČ za 5 417 973,44 korun (s DPH). Konec prací je stanoven na srpen 2024.

„V případě ZŠ Gajdošova v Židenicích nyní vypisujeme výběrové řízení na dodavatele nábytku a počítačového vybavení do dvou nových tříd. Ty budou fungovat jako multimediální a polytechnická učebna. Předpokládáme, že náklady by mohly dosáhnout přibližně 7,6 milionu korun,“ doplnil náměstek primátorky města Brna René Černý.

Stavební práce na ZŠ Gajdošova se připravují, dokončení dvou nových učeben je v plánu letos v létě.

Zdroj: TIS MMB