ReUse v Brně slaví sedm let, výtěžek z projektu zkrášluje město

Brno, 10. října 2023 – Téměř milion korun jako příspěvek do veřejné sbírky Květiny v Brně. Takovou částku vybralo Brno ve spolupráci s městskou firmou SAKO Brno od občanů, kteří si v jednom ze sedmi ReUse pointů pořídili odložené, avšak ještě využitelné věci. Projekt ReUse funguje v druhém největším městě republiky již sedm let.

Projekt ReUse je v provozu od října 2016. V rámci České republiky byl úplně první. Má za cíl najít opětovné využití pro stále funkční předměty, které jejich majitelé věnovali, protože je již nepotřebují. Brňané tím mohou prodloužit životní cyklus předmětům, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích.

Za sedm let vybrán téměř milion

V sedmi sběrných střediscích odpadu najdou lidé zastřešený uzavřený prostor, tzv. ReUse point, kde mohou předměty bezplatně odevzdat. Je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak darovat nepotřebnou věc dál. Do projektu ReUse jsou přijímány předměty, jako například vybavení domácnosti, typicky keramické, porcelánové i skleněné nádobí, plechy, hrnce, talíře, hrnečky, skleničky, dále dekorace, květináče, mechanické domácí spotřebiče, CD, DVD, knihy, časopisy, hračky, hudební nástroje, kočárky, kufry a sportovní vybavení. ReUse pointy jsou součástí sběrných středisek Hapalova, Jedovnická, Sochorova, Dusíkova, Okružní, Ukrajinská a Jana Svobody.

„Shromážděné věci si v ReUse pointech za symbolický poplatek, od deseti do dvou set korun, může zakoupit každý, komu ještě přinesou radost či užitek. Veškeré finanční prostředky, které tímto způsobem utržíme, putují na podporu výsadby a údržby květinových záhonů. Takto se zkrášlily například záhony na Veletržní, Francouzské, či Renneské třídě,“ popisuje Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno a dodává, že doposud se podařilo vybrat téměř milion korun.

Darovaný nábytek pomohl již 160 rodinám

Specifickou komoditou je nábytek. Kvůli vlastnímu systému přerozdělení byl vytvořen projekt s názvem „ReNab“. Nábytek pro ReNab lze odevzdat na stejných střediscích, jako předměty pro ReUse, odkud je svezen do skladu Nábytkové banky.

„Nábytková banka je již zavedenou formou pomoci sociálně potřebným. Sbíraný nábytek předá Odbor sociální péče magistrátu rodinám, které ho využijí. Prozatím jsme shromáždili přibližně tisíc dvě stě kusů nábytku o váze sedmdesát dva tun, což umožnilo rozdat nábytek do sto šedesáti rodin. Největší poptávka bývá po kuchyňském nábytku, stolech a židlích,“ doplňuje Pavel Urubek.

ReNab pomáhal i ukrajinským uprchlíkům

Projekt Nábytkové banky velmi dobře posloužil při zahájení ruské invaze na Ukrajině. Na jaře roku 2022 mohli lidé na brněnském výstavišti odevzdat nábytek a další potřebné předměty pro ukrajinské uprchlíky. „Lidé prokázali obrovskou empatii a solidaritu, když jen během prvních dní fungování Nábytkové banky pro Ukrajinu přivezli tolik nábytku a dalších předmětů jako jindy za celý rok,“ uzavírá Pavel Urubek, předseda představenstva SAKO Brno.

Zdroj a foto: SAKO Brno, Marie Schmerková