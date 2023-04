Dopravní podnik pokračuje v modernzaci tramvajové vozovny v Pisárkách

Brno, 5. dubna 2023 - Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.

Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Ta je nejstarší vozovnou brněnského dopravního podniku a klíčovým místem pro každodenní výpravu tramvají.

„Nová smyčka nejenže zjednoduší práci zaměstnancům dopravního podniku a do budoucna představuje finanční úsporu v počtu najetých kilometrů a nákladů za energie, ale navíc umožní i snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, kde aktuálně čekáme, zda nám Evropská komise schválí možnost finanční podpory na stavbu ze strany veřejných zdrojů. Pokud ano, mohlo by se začít stavět už letos v létě,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V současné době musí všechny tramvaje, které jedou od Bystrce do vozovny či naopak, najíždět kilometry navíc, které prodražují provoz. Každý vůz a řidič při cestě na linku či z linky kvůli tomu ztratí téměř deset minut času. Díky nové smyčce budou tramvaje do vozovny najíždět přímo. Součástí stavby budou i dvě nové odstavné koleje a nové kolejové rozvětvení ve vozovně.

„Nechceme, aby se tato stavba dotkla cestujících, proto je naším cílem, aby byl po celou dobu maximálně zachován provoz tramvají. Veškerá dopravní opatření se budeme snažit vyřešit jednokolejným provozem nebo dočasným přesunem zastávky Lipová. Pokud by přece jen k výluce tramvajové dopravy mělo dojít, budeme tyto výluky plánovat pouze na víkendy, a to navíc v méně exponované časy,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Ve vozovně již od ledna probíhají přípravné práce, které obnáší přeložky inženýrských sítí či provozní úpravy trolejového vedení. Probíhá také vrtání a vystrojení pilot pro mostní konstrukci a opěrnou zeď kolejové harfy (místa, kde se vícero kolejí sjíždí do jedné), základy, bednění a armatura opěr mostu budoucí smyčky.

„Ze stavebního hlediska je nejnáročnější částí celého díla samotný mostní objekt a na něm vedená tramvajová smyčka, která je konstruovaná jako pevná jízdní dráha. To znamená, že žlábkové kolejnice jsou přímo kotveny do betonové desky, a také kolejové objekty uvnitř vozovny, kde bude i během stavby probíhat plný provoz,“ popsali realizaci vratné smyčky ředitel FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Pavel Borek a Martin Matuška, ředitel Dopravní stavby Brno a.s..

