V Brně vznikne za 320 milionů přírodovědné gymnázium se zaměřením na chemii

Brno, 8. března 2023 - Nové přírodovědné gymnázium se zaměřením na chemii vyroste v ulici Pionýrská. Instituce bude součástí brněnské Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH, Vranovská 65). Školní vzdělávací plán nového gymnázia připravují a ladí do detailů na workshopech učitelé z chemické průmyslovky ve spolupráci s univerzitami a odborníky z praxe. Jejich zástupci budou také vyučovat ve vybraných předmětech. Stavba gymnázia za 320 milionů korun by měla být hotová o letních prázdninách příští rok. Výuka pro 90 nových žáků ve třech třídách prvního ročníku bude zahájena 2. září 2024.

Nové, veřejné gymnázium v hlavním krajském městě vznikne po třicetileté pauze. „V našem regionu je velká poptávka po středoškolských a vysokoškolských absolventech. Jen pro ilustraci - chemie je požadována i v oboru stavebnictví, strojírenství, textilním průmyslu, v zemědělství či hygieně nebo potravinářství a mnoha dalších. Dnes na workshopu ke školnímu curriculu seděli například i představitelé z Mendelovy univerzity - Zahradnické fakulty v Lednici, Agronomické fakulty, dále z Přírodovědecké fakulty z Masarykovy univerzity nebo zástupci Vysokého učení technického či Univerzity obrany,“ uvedl náměstek hejtmana pro vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu Jiří Nantl.

„Už nyní se nám hlásí velké množství zájemců z řad pedagogů. Vychovávat žádané chemiky nám pomůžou jako externisté i kolegové z brněnských univerzit, odborné praxe, například firma Synthon, Oncomed, Labtech, a výzkumných ústavů, například Zemědělský výzkum v Troubsku nebo samozřejmě také ústavy Akademie věd České republiky. Konkrétně univerzity budou nabízet výběrové semináře pro 3. a 4. ročník,“ sdělil ředitel SPŠCH Vilém Koutník.

„Studenti absolvují i projektovou výuku. Ta by probíhala přímo v samotných firmách, kdy by studenti pracovali pod vedením jejich pracovníků na odborných projektech. Bude to takové gymnázium 21. století, které se zařadí mezi pilíře jihomoravského inovačního ekosystému,“ doplnil náměstek Nantl.

Školní vzdělávací program by měl být hotový do konce června, aby už v září mohly být na základní školy rozeslány informační materiály a letáky o náplni výuky na novém gymnáziu.

Budova na Pionýrské 23 byla stavařům předána koncem loňského roku. Projde celkovou rekonstrukcí a získá nástavbu. V současné době se boří některé příčky, podlahy, byla odstraněna střecha a výplně. Řeší se trasy inženýrských sítí, instalují se příčky nové. Práce postupují podle harmonogramu.

Obě od sebe vzdálené budovy budou v rámci společného fungování propojeny optickým kabelem v jednom datovém okruhu s centrálním serverem a budou využívat centrální terminálové řešení.

Zdroj: JMK