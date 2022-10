V Brně vznikne nové gymnázium

Brno, 4. října 2022 - Po třicetileté pauze v Brně vznikne nové veřejné gymnázium. Jeho obsahovou koncepcí se v pondělí 3. října zabývali ředitelé firem i tři brněnští rektoři a další zástupci akademické sféry. Jihomoravský kraj pověřil Střední průmyslovou školu chemickou v Brně na Vranovské a jejího ředitele Viléma Koutníka přípravou gymnázia s přírodovědnou profilací. Fungovat bude v bývalé obchodní akademii na ulici Pionýrské.

Vedle investiční akce je pozornost zaměřena také k obsahové koncepci nového gymnázia. Cílem je nabídnout v nových prostorách špičkové všeobecné střední vzdělání s důrazem na přírodní vědy, které jsou významným prvkem vzdělávací a inovační strategie celého regionu. Navíc je poptává široké spektrum firem z privátního sektoru.

Přípravě obsahové koncepce se v pondělí 3. října věnovalo jednání pracovní skupiny za účasti představitelů brněnských univerzit (3 rektorů, prorektora a 6 děkanů), se kterými bude nové gymnázium úzce spolupracovat, a ředitelů řady oborově relevantních firem. „Vznik zbrusu nového gymnázia je příležitost vnést do základů jeho koncepce to nejlepší ze současné vědy i praxe. Jižní Morava je dnes evropsky viditelným lídrem v přírodních vědách. Toto nové gymnázium dá novým generacím šanci posouvat to ještě dál, protože věda, poznání a inovace nemají hranice,“ řekl úvodem jednání Jiří Nantl - náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání a strategii chytrého regionu.

