Dopravní podnik chce pokračovat v nákupu obousměrných tramvají Škoda 45T

Brno, 17. června 2022 - Velkokapacitní obousměrné tramvaje mají v brněnské MHD nezastupitelnou roli. Vzhledem k tomu, že stávající vozidla jsou stará až 35 let, je nutná jejich obnova. Prvních 5 tramvají je již objednáno, nyní se radní zabývali možností postupného pořízení dalších až 35 kusů za výhodné ceny vysoutěžené v roce 2021.

Prvních 5 obousměrných tramvají Škoda 45T objednal na základě rámcové dohody se Škoda Transportation, a. s., Dopravní podnik města Brna vloni a dodány mají být v 1. čtvrtletí příštího roku. Rada města Brna dnes vzala v působnosti valné hromady městské společnosti na vědomí záměr využít již uzavřenou smlouvu a postupně do roku 2026 nakoupit dalších 35 vozidel. Jednotlivé objednávky bude dopravní podnik městu předkládat a bude ho zároveň informovat o zajištěném způsobu financování.

„Obousměrné tramvaje v Brně potřebujeme. Už nyní jezdí na pravidelné lince končící úvraťovou konečnou v Líšni, jsou nasazovány v případě výluk a mohou sloužit jako univerzální nízkopodlažní vozidlo prakticky na kterékoliv tramvajové lince. Jejich význam pro brněnskou městskou hromadnou dopravu se zvýší po zprovoznění tramvajové trati do kampusu, kde bude také úvraťová konečná,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Důležitý je také finanční aspekt. „Dalších 35 tramvají je možné odebrat za vysoutěžené ceny z roku 2021. Jedno vozidlo tak vyjde na 59 926 500 korun bez DPH. V současné době ani v budoucnu by tento typ tramvají již zřejmě nikdo nebyl schopen za tuto částku dodat. Součtem by to město, respektive dopravní podnik vyšlo o několik stovek milionů dráž. Na druhé straně jde o kontrakt, započteme-li i již objednaná vozidla, v celkové hodnotě 2,4 miliardy korun, bude tedy nutné vždy hledat nejlevnější způsoby financování,“ dodala Markéta Vaňková.

Zdroj: Tiskové středisko MMB