V Brně probíhají zápisy do ZŠ a MŠ, ukrajinské děti se mohou hlásit až v červnu

Brno, 10. května 2022 – V současné době na brněnských základních a mateřských školách probíhají zápisy. Rodiče mohou podávat žádosti na více škol zároveň. V základních školách je volných 4 581 míst a v mateřských školách 3 047. Vedení města garantuje místo ve školkách všem tříletým a starším brněnským dětem. Pro ukrajinské děti aktuálně místa ve školkách nejsou.

„Do základních škol přijmeme všechny přihlášené děti. V mateřských školách máme dostatečnou kapacitou pro tříleté a starší. V posledních letech výrazně navyšujeme kapacity brněnských mateřských škol, abychom zvládli narůstající počet nově narozených dětí. Nově jsme například otevřeli školky v Soběšicích, Žebětíně nebo na Vinohradech. Jako každý rok ale platí, že o umístění v konkrétních mateřských školkách bude velký boj. Celobrněnská kapacita je ale dostačující a každé dítě má zajištěno místo ve své spádové oblasti. Přesto budeme stavět další školky, abychom byli připraveni i na další silné ročníky,“ uvádí 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jakmile skončí zápisy pro brněnské děti, začnou podle zákona zápisy pro děti, které utekly před válkou na Ukrajině. Brno připravuje pro oblast základního vzdělávání školskou budovu na ulici Jánská s kapacitou 540 žáků. V mateřských školách je kapacita naplněna.

„Aktuálně nedokážeme odhadnout, kolik ukrajinských dětí a žáků přijdou k zápisu do mateřských a základních škol. Situace se vyvíjí velmi dynamicky. Pro oblast základního vzdělávání město Brno připraví školskou budovu Jánská 22 s kapacitou 540 žáků. Záleží na rozhodnutí vedení města, která základní škola s volnou kapacitou v rejstříku škol převezme tuto budovu jako své detašované pracoviště. Oblast předškolního vzdělávání dětí od 3 do 6 let se vyznačuje nedostatečnou kapacitou. Jako nejlepší řešení se nám jeví výstavba modulárních mateřských škol, v tomto ohledu je ale důležité, aby výstavbu podpořil také stát,“ doplnil Hladík.

Brno doposud přijalo do základních škol téměř 1 300 ukrajinských žáků. „Ukrajinští žáci v Brně navštěvují celkem 61 škol, největší počet navštěvuje takzvanou ukrajinskou školu na Cacovické, kde je aktuálně 135 dětí. Další dvě školy, Waldorfská škola v Žabovřeskách a ZŠ Arménská, zajišťují provoz adaptačních skupin, jejichž cílem je připravit ukrajinské děti na vstup do českých škol. Kapacita těchto skupin je cekem 320 dětí,“ upřesnil Hladík.