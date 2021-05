Na MENDELU se vrátili první studenti, začalo PCR testování

Brno, 26. dubna 2021 - Mendelova univerzita v Brně dnes jako vůbec první česká univerzita spustila testování metodou PCR ze slin. To se v první fázi týká zaměstnanců, v další pak i studentů. Někteří z nich se dnes po zhruba půl roce do univerzitního kampusu vrátili. Díky rozvolňování opatření souvisejících s epidemií COVID-19 mohou dokončit například laboratorní měření, která využijí ve svých závěrečných pracích.

„Chceme jít dobrým příkladem k tomu, jak by se mohli vracet studenti do škol a ukázat, jak by se mohla otevírat ekonomika, protože při uvolňování opatření, která budou platit od 3. května bude po lidech například při využívání služeb požadován test," řekla dnes rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Univerzita spustila pilotní projekt PCR testování v rámci tzv. poolingu. Zaměstnanci odeberou vzorek ze slin, který po 20 v jedné nádobce dopraví škola do laboratoře. Právě hromadná forma testování metodu zlevňuje na cca 130 korun za osobu. Testy jsou tak levnější než antigenní, ale stát je zatím nehradí. „Stát by měl jednat jako řádný hospodář," uvedla k tomu Nerudová s tím, že očekává, že ministerstvo zdravotnictví časem přístup k hrazení antigenních a PCR testů srovná.

MENDELU zatím testy financuje z vlastního rozpočtu, týdně půjde o cca 150.000 korun. „Pro nás jsou to náklady, se kterými nikdo nepočítal," uvedla rektorka s tím, že škola má značné ztráty i vzhledem k omezenému provozu kolejí a menz. Hradit testy v plné výši tak podle ní není dlouhodobě udržitelné. Zároveň jde ale o jedinou možnou cestu jak se vrátit alespoň částečně k normálnímu životu, otevřít ekonomiku a vrátit studenty do škol.

Ode dneška se do univerzitního kampusu vrátila menší část studentů, kteří mají laboratorní cvičení, praktický výcvik například v lese, zahradnictví a podobně. Jednou z nich byla studentka z Ústavu chemie a biochemie AF Marie Šulová, která se věnuje léčbě nádorových onemocnění pomocí nanočástic. Na ústavu dnes dělala pokusy, které pak budou součástí její diplomové práce. „Do ferritinových nanočástic se budou enkapsulovat léčiva, která zamezí růstu rakovinových buněk," popsala svoje pokusy Šulová.

Doma si do dnešního dne připravovala protokoly k pokusům. Jinak se věnovala online přednáškám a studiu. „Mne to ani moc nebaví online, ráda chodím do školy a na cvičení a vyzkouším si věci prakticky, než online z domu," uvedla studentka, která by v budoucnu ráda pracovala ve výzkumu a nadále se věnovala některému z perspektivních projektů.

Zdroj a foto: MENDELU