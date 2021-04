Na Jánskou se na rok nastěhují dvě střední školy

Brno, 23. dubna 2021 - Do prázdných prostor na Jánské 22, které donedávna obývala Střední škola Charbulova, se znovu vrátí studenti (dovolí-li to tedy pandemická situace). V příštím školním roce by tu dočasný domov měly najít Střední zdravotnická škola Evangelické akademie a Střední odborná škola EDUCAnet Brno.

„Pronájem oběma školám, který jsme dnes schválili, je krátkodobým řešením. Do budoucna uvažujeme, jak dům, který je zapsaný jako kulturní památka, využijeme. Nový územní plán rozšíří možnosti toho, jak budova může sloužit – zatímco teď je určena úzce pro školství, nově bude moci nabízet třeba zdravotnické nebo kulturní služby a sídlit by tu mohla i veřejná správa,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Oběma středním školám možnost využít prostory jen na dobu určitou vyhovuje. Střední zdravotnická škola Evangelické akademie sídlí běžně na Šimáčkově, ale tamější budovu rekonstruuje, a hledala proto náhradní prostory. Také Střední odborná škola EDUCAnet Brno požádala o pronájem vysloveně jen na školní rok 2021/2022. Každá z nich bude mít v budově své učebny a budou se střídat ve využívání tělocvičny a šaten. Obě nájemní smlouvy budou uzavřeny do 31. 7. 2022, školy za pronájem zaplatí 700 Kč/m2/rok.

„Jsem rád, že jsme našli nájemce a budova nebude prázdná, naopak většina jí bude pronajatá. O koncepci jejího dlouhodobého využití budeme vést diskuzi na základě analýz, které se připravují – jednou z variant je přestěhovat do této budovy magistrátní odbory, které jsou v současné době v pronajatých prostorách, což není ideální. Celá záležitost je spojena s rychlostí předpokládané výstavby nového magistrátního objektu společností COMS. Takto jsme získali rok, během kterého město musí definitivně rozhodnout o dalším využití a případných stavebních úpravách. Staticky je dům naštěstí v dobrém stavu, ale potřebuje vyměnit okna nebo opravit pískovcové obklady,“ doplnil náměstek pro oblast správy majetku Jiří Oliva.

V budově dál zůstává také mateřská škola spadající pod ZŠ Husova 17, která využívá i přilehlou zahradu, a jeden byt, který je aktuálně obsazený.

