Brněnské noční rozjezdy slaví 20 let

Brno, 2. října 2020 - Unikátní brněnské noční rozjezdy slaví letos v září 20 let provozu. Kořeny systému, kterým se inspirovala řada českých i evropských měst, však sahají až do 50. let minulého století. Dnes každou noc do všech koutů Brna rozváží cestující z Hlavního nádraží na 11 linkách 22 autobusů. Největší zájem je o noční spoje v noci z pátku na sobotu, kdy do nich nasedne až 25 tisíc cestujících.

„Noční rozjezdy jsou fenoménem města Brna. Jedná se o unikátní systém, díky kterému se v nočních hodinách cestující dostanou do všech částí města. Tím, že se všechny autobusy sjedou v jeden čas na Hlavním nádraží, k dosažení svého cíle lidé potřebují maximálně jeden přestup,“ uvedl generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Autobusové noční linky nesou číselné označení 89-99 a jsou v provozu od 23 do 5 hodin. Na začátku a konci platí interval 30 minut, v noci jezdí po hodině. Do víkendových spojů kvůli velké poptávce cestujících Dopravní podnik města Brna vložil ještě několik tzv. „půlkových rozjezdů“. V průběhu pracovního týdne noční rozjezdy využívá 10 tisíc cestujících. V pátek a v sobotu, kdy to ve městě žije, vzrůstá číslo až k 25 tisícům. Oblibě se těší nejen u těch, kterým se z města nechtělo dříve domů, ale i u pracujících, kteří domov pro brzkou ranní směnu opustit museli.

Historie nočních linek však sahá až do roku 1946, kdy byly v provozu tramvaje na pěti linkách. Až po několika letech je začaly doplňovat autobusy a trolejbusy. Nejednalo se však o ucelený systém, a byl tak pro cestující značně komplikovaný. Na trasách bylo nutné přestupovat, a to nejen v centru, ale i v dalších uzlech. Na konci minulého století zajišťovalo noční provoz šest tramvajových linek, pět trolejbusových a sedm autobusových linek, z toho jen čtyři byly výhradně noční.

„Systém brněnských rozjezdů byl inspirací pro řadu evropských měst. Ze strany obcí v okolí Brna registrujeme velký zájem o prodloužení jejich tras za hranice města a propojení s nimi. Například zajíždíme do Kuřimi, Vranova, Újezdu u Brna a dalších míst,“ dodal dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.