Mendelova univerzita investovala 45 milionů do rekonstrukce svých kolejí

Brno, 30. září 2020 – Mendelova univerzita v Brně zrekonstruovala blok B na kolejí J. A. Komenského v Brně. Objekt se společnými sociálními zařízeními a kuchyňkami na chodbách byl přebudován na bydlení buňkového typu. Nově tedy mají společnou kuchyň a sociálky každé dva vedle sebe umístěné pokoje. Tím se zvedá komfort studentů. Úpravy vyšly na 45 milionů korun.

Každá buňka má vlastní kuchyň s lednicí a varnou deskou, sociální zařízení s WC, sprchovým kout a dvě umyvadla. V rámci rekonstrukce je blok připraven na bezdrátové připojení, na chodbách jsou umístěny z důvodu zajištění bezpečnosti kamery.

„Objekt je koncipován jako bezobslužný, takže studenti budou mít přístup na kartu," uvedla ředitelka Správy kolejí a menz MENDELU Jana Hradská. Během stavby byla zrušena málo využívaná posilovna, místo ní vznikly dvě místnosti. Jedna z nich bude sloužit jako kolárna.

MENDELU má tři ubytovací kapacity v Brně a jednu v Lednici s celkovou možností ubytovat až 3300 studentů. Renovací už prošla většina bloků, poslední, který to čeká, je blok C na Kohoutově ulici v Brně. „Trend je bydlet s co nejmenším počtem osob, dvoulůžkové pokoje jsou vyhledávané. Blok C poptávají studenti, kteří chtějí za kolej platit co nejméně," uvedla Hradská.

Celková kapacita všech kolejí včetně hotelových pokojů byla na zimní semestr rezervovaná už v předstihu. Na kolejích platí přísná hygienická opatření, studenti se musí řídit univerzitních semaforem. „Ubytované budeme nabádat, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu lidí. V případě potřeby máme vyčleněnou ubytovací kapacitu jako karanténní pokoje," dodala Hradská.

Zdroj a foto: MENDELU