V Pisárkách roste nové depo pro tramvaje s netradičním designem

Brno, 27. června 2019 – Dopravní podnik města Brna buduje v areálu vozovny Pisárky moderní pracoviště pro denní očistu a ošetření tramvají. Novou halu s akustickou fasádou o délce 117 metrů a jediným obřím oknem navrhlo brněnské studio dkarchitekti. Jak tato novostavba, tak i rekonstrukce stávajících hal a kolejiště – celkem za 411 milionů korun – zlepší pracovní podmínky i kvalitu přepravy.

Nová hala Dopravního podniku města Brna (DPMB) disponuje dvěma krytými kanály pro denní kontrolu podvozků tramvají, plošinami pro náhled na elektrickou výzbroj na střeše a zázemím pro očistu interiéru. „Spolu s halou vyroste nové zastřešení směrem k původním stavbám, ve kterých bude umístěna nová portálová myčka tramvají,“ vysvětlil architekt David Kudla, autor návrhu ze studia dkarchitekti.

Nová dominanta Hlinek

Alejová ulice Hlinky, která bývala oblíbenou výletní trasou, získá v první čtvrtině roku 2020 novou dominantu. Nikoli výškovou, ale horizontální – pro představu: stavba je o 17 metrů delší než Janáčkovo divadlo či stejně dlouhá jako Špilberk. Celý projekt se zabývá plochou o rozměrech náměstí Svobody. Zajímavostí je, že tato obrovská stavba bude mít jediné okno s úctyhodnými rozměry – vysoké bude přes pět a půl metru a dlouhé více než 23 metrů.

„Přestože jde o utilitárně-racionální provozní objekt pro očistu a ošetření vozů tramvají před jejich odstavením do následujícího dne, jedná se o významné architektonické téma. Stavba vytváří 117 metrů dlouhou fasádu a silně tak ovlivňuje tvář brněnského dopravního podniku ve veřejném prostoru,“ uvedl architekt Kudla.

Cedník proti hluku

Objekt je koncipován jako průjezdný hranol pokrytý sofistikovanou členitou fasádou z hliníku, která tříští hluk souprav projíždějících po sousední tramvajové trati. „Severní fasáda do ulice Hlinky byla speciálně vyvinuta tak, aby splňovala vysoký estetický standard, ale především minimalizovala odrazy hluku tramvají projíždějících do Bystrce,“ popsal účel fasády architekt.

Hluk tříští celkem 108 pyramid, které díky perforaci část hluku rovnou pohlcují. „Běžná fasáda do okolí odrazí až 90 % hluku, zatímco naše jen 40 %. Pro atypický vzhled své fasády dostala budova mezi architekty přezdívku – cedník,“ dodal Kudla. Hodně pozornosti tvůrci věnovali také vratům v čelech budovy, která se svojí konstrukcí a vzhledem vymykají běžné produkci.

Pohled do interiéru umožňuje jediné okno, zato patrně největší v Brně. S plochou 129 metrů čtverečních je dvakrát větší než skleněný pokoj čili obývákové okno ve vile Tugendhat. Toto „oko“ bude spolu s podsvětleným logem DPMB svítit do noční ulice – pracovní proces čištění tramvajových souprav totiž končí v pozdních nočních hodinách. „Jediné okno bude zářit do potemnělého okolí a sdělovat příběh o tom, že zatímco ostatní mají dnes už odpracováno, tady se ještě pracuje, aby bylo vše připravené na nový den,“ vylíčil Tomáš Fries, který má v kanceláři dkarchitekti projekt na starosti.

Čistější tramvaje rychleji

„Díky modernizaci a zlepšení denní péče o tramvaje s použitím moderních technologií se zrychlí odbavení vozů při večerním příjezdu do vozovny a současně se zlepší pracovní podmínky pro naše dělníky a techniky,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek v tiskovém vyjádření ze září 2018.

Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. „Celkové náklady na stavbu budou 411 milionů korun – vedle nové haly částka zahrnuje také přestřešení pěti stávajících odstavných kolejí, rekonstrukci stávajících objektů a modernizace kolejiště. Vozovna v Pisárkách, která je v Brně nejstarší, získá s novou budovou jako první plně automatizované stavění vlakové cesty. Celá stavba by měla být dokončena v polovině roku 2020,“ uzavřel Kudla.

Hotovou fasádou se Brňané budou moci kochat už na podzim roku 2019. První etapu modernizace vozovny zahájil dopravní podnik v roce 2015, kdy o 560 metrů rozšířil kolejiště pro odstavení tramvají, což zjednodušilo obsluhu areálu. Do budoucna je v plánu i třetí etapa prací. Ta bude zahrnovat nové kolejové zhlaví směrem k areálu výstaviště a novou vratnou smyčku.

Pisárecká vozovna v současném umístění vznikla v roce 1870, tedy rok po zahájení provozu „koňky“. První přestavby se dočkala v polovině osmdesátých let 19. století, když v Brně začala jezdit parní tramvaj. Od roku 1900 zde našly místo elektrické tramvaje a aktuálně ve vozovně „nocuje“ více než 180 tramvají. Brno má dvě tramvajové vozovny – vedle Pisárek ještě Medlánky.

Vizualizace: dkarchitekti