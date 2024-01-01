Práce absolventky MENDELU o zapojení lokálních farmářů do školního stravování zvítězila v národní soutěži
Brno, 23. července 2026 - Čerstvá absolventka oboru Regionální rozvoj na Mendelově univerzitě v Brně Marika Tkáčová získala významné ocenění. Se svou diplomovou prací o zapojení lokálních producentů do zásobování školních jídelen vyhrála národní kolo soutěže Studenti pro kvalitu potravin. Zaměřila se na to, jaké překážky dnes spolupráci mezi školními jídelnami a místními farmáři komplikují a jaká opatření by mohla celý systém zjednodušit a zpřístupnit.
Součástí práce bylo také navržení konkrétních doporučení, která mohou přispět k většímu využívání regionálních potravin ve školním stravování. „Školní stravování představuje jedinečnou příležitost podpořit nejen zdravější stravovací návyky dětí, ale současně i místní zemědělce, regionální ekonomiku a udržitelnější potravinový systém,“ přiblížila Tkáčová. Práce byla zaměřena na neprozkoumané území Jihomoravského kraje mimo Brno, data z města totiž byla získána v dřívějším průzkumu Magistrátu města Brna. Doplněním zbytku kraje tak byla zkompletována. Většina zjištění i navržených doporučení je však využitelná i v ostatních regionech České republiky.
Cílem bylo navrhnout doporučení, která mohou být v praxi využita při rozvoji spolupráce mezi školami a regionálními dodavateli potravin. Dále bylo důležité identifikovat překážky, které dnes brání širšímu využívání lokálních potravin ve školních jídelnách, a navrhnout konkrétní opatření, která by mohla spolupráci mezi školami a regionálními producenty usnadnit. V současnosti komplikují navýšení podílu lokálních potravin ve školním stravování zejména sezónnost produkce, omezené kapacity dodavatelů, logistika dodávek nebo vyšší cena regionálních potravin.
Výsledky diplomové práce nezůstanou jen na papíře, ale přinesou i konkrétní změny. Byly totiž diskutovány se zástupci Magistrátu města Brna. „Získané poznatky budou sloužit jako jeden z podkladů pro navazující šetření a další akční kroky v oblasti rozvoje potravinové spolupráce a podpory využívání lokálních potravin ve školním stravování v regionu. Mám proto velkou radost, že práce nekončí jejím obhájením, ale její výstupy mohou být dále využity i v praxi,“ sdělila Tkáčová.
Práci vedla Eliška Svobodová, proděkanka pro akreditace a lidské zdroje na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií. „Práce Mariky Tkáčové se zabývá aktuálním tématem „lokálních potravin“, což je téma, kterému se v současnosti intenzivně věnuje i pracovní skupina na Magistrátu města Brna, kde i akademičtí pracovníci MENDELU mají své zastoupení. Jedná se tedy o téma, které v současné době rezonuje,“ uvedla. Na této problematice spolupracují zástupci univerzity s Magistrátem města Brna a Jihomoravským krajem tak, aby přispívali k naplňování funkce univerzity jako významného aktéra rozvoje svého regionu.
Výsledky své práce odprezentovala studentka také jako jediná zástupkyně za MENDELU na studentské konferenci 2026 pořádané Společností pro výživu a měla tak možnost představit téma lokálních a regionálních potravin i v širším kontextu kolegů z lékařské a pedagogické fakulty MU, Veterinární univerzity Brno, VUT a Univerzity obrany.
Soutěž Studenti pro kvalitu potravin, kterou pořádá Potravinářská komora České republiky společně s českými univerzitami, je určena studentům bakalářských a magisterských studijních programů, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují potravinářským tématům a přinášejí vlastní experimentální či aplikačně využitelné výsledky. Letos se konal již sedmý ročník.
Do soutěže se za Mendelovu univerzitu přihlásilo celkem 11 účastníků, kteří při místním kole představili témata svých prací z oblasti kvality a technologie potravin, analýzy potravin, udržitelnosti, využití netradičních surovin i řízení potravinářské praxe. Prezentace tak ukázaly šíři potravinářského výzkumu na MENDELU – od mléka a mléčných výrobků přes maso a masné výrobky až po rostlinné alternativy, mikrobiologii, školní stravování či bezpečnost surovin. Do národního kola postoupilo pět nejlépe hodnocených prací.
Soutěž Studenti pro kvalitu potravin dlouhodobě podporuje propojení akademické sféry s potravinářskou praxí. Studentům nabízí příležitost prezentovat výsledky své práce mimo běžné univerzitní prostředí a zároveň ukazuje, že závěrečné práce mohou mít konkrétní využití při zvyšování kvality potravin, bezpečnosti surovin, inovacích výrobků i udržitelnějším nastavení potravinových systémů.
Zdroj a foto: MENDELU
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...