RC Dragon Brno slaví 80 let. Oslavy vyvrcholí 2. května celodenním programem pro veřejnost
Brno, 21. dubna 2026 - Ragbyový klub RC Dragon Brno si v roce 2026 připomíná významné jubileum – 80 let od svého založení. Hlavní část oslav proběhne v sobotu 2. května 2026 v areálu klubu, kde je pro veřejnost připraven celodenní program propojující sport, zábavu i komunitní setkání.
Vrchol dne nabídne extraligové utkání A-týmu od 10.00 hodin, na které naváže zápas B-týmu. Program však zdaleka nekončí na hřišti – návštěvníci se mohou těšit na doprovodné aktivity pro děti i dospělé, barmanskou show, hudební doprovod DJ i uvolněnou atmosféru, která představí Dragon jako otevřený klub s dlouhou tradicí.
„Chceme ukázat, že Dragon není jen o výsledcích na hřišti, ale především o lidech, komunitě a hodnotách, které ragby přináší. Oslavy jsou ideální příležitostí poznat náš klub zblízka,“ uvádí zástupci klubu.
Součástí jarní sezóny je také nábor nových hráčů a hráček napříč všemi věkovými kategoriemi. Klub vítá děti už od 2,5 roku v programu Baby ragby, stejně jako starší děti, mládež i dospělé. Nováčci mají možnost vyzkoušet si první měsíc tréninků zdarma. Ragby přirozeně rozvíjí pohybové schopnosti, sílu, koordinaci i respekt k ostatním – hodnoty, které klub dlouhodobě podporuje.
Na léto připravil RC Dragon Brno také oblíbené příměstské multisportovní tábory Dragoňáček 2026. První termín (27.–31. července) je určen nejmenším dětem narozeným v letech 2017–2020, druhý termín (3.–7. srpna) dětem narozeným v letech 2013–2016. Děti čeká pestrý sportovní program, profesionální trenéři, bezpečné prostředí i celodenní zajištění.
Program doplní také Ragby Elite Kemp (24.–28. srpna) pro hráče a hráčky ročníků 2008–2012.
Kapacita letních kempů je omezená, klub proto doporučuje včasnou registraci.
RC Dragon Brno zve všechny – rodiny s dětmi, sportovní fanoušky i širokou veřejnost – aby přišli společně oslavit 80 let ragby v Brně a objevili atmosféru jednoho z nejtradičnějších ragbyových klubů v České republice.
Více informací: www.dragonbrno.cz
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
