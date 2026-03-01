Brno chce zachránit torzo domu ze 13. století a umístit ho do vnitrobloku JKC
Brno, 19. března 2026 - Brněnští radní se zabývali aktuálním stavem prací na Janáčkově kulturním centru. Nejdůležitějším tématem byla záchrana nalezeného torza gotického domu. Dále se řešily běžné změny vyplývající z postupu výstavby.
„Naší prioritou je přesunutí torza domu ze 13. století odkrytého během záchranného archeologického výzkumu do budoucího vnitrobloku objektu Janáčkova kulturního centra, kde bude volně přístupné. Zajistíme tak možnost prezentace tohoto unikátního nálezu široké veřejnosti v bezprostřední blízkosti jeho původního umístění. Současně nebude nutné zasáhnout do celkové koncepce budovaného koncertního sálu, což by znamenalo značné náklady i zcela zásadní zdržení stavebních prací,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková. Připomněla také, že ve veřejném prostoru má být zachyceno i původní umístění torza: „Na místě nálezu, tedy na volné ploše nového náměstí Ludvíka Kundery, chceme z fragmentů kamenů z odkrytého domu vyznačit jeho půdorys. Jde tedy o podobné řešení jako v případě kostela svatého Mikuláše na náměstí Svobody.“
Samotný záchranný archeologický výzkum začal už více než před rokem. Probíhal v obtížných geologických podmínkách, jeho celkový rozsah byl větší, než se původně předpokládalo, a kvůli odkrytí fragmentu domu ze 13. století musel být změněn postup činností. „Vzhledem k celkové náročnosti výzkumu a s ohledem na to, že se archeologové mají podílet i na pracích spojených s přesunem a konzervací nalezeného torza objektu, jsme odsouhlasili navýšení prostředků na pokrytí těchto nákladů o 3 462 000 korun bez DPH,“ informoval náměstek primátorky pro investice René Černý a dodal: „Plánované umístění fragmentu domu do vnitrobloku Janáčkova kulturního centra si také vyžádá změny v již vyhotovené projektové dokumentaci, na což má být poskytnuta částka 6 milionů korun bez DPH. Nikoho samozřejmě nárůst nákladů netěší, ale v tomto případě, kdy se řeší důstojná záchrana unikátního nálezu, jde o rozumně vynaložené peníze.“ Celkové náklady na kompletní přemístění torza historického domu pak budou jasnější až po dopracování detailní dokumentace.
S přihlédnutím k celkové délce záchranného archeologického výzkumu, který také prodloužilo a zkomplikovalo nalezení torza domu ze 13. století, lze předpokládat, že stavba Janáčkova kulturního centra bude dokončena v roce 2028 a zahájení provozu by mělo být v roce 2029.
Investory stavby Janáčkova kulturního centra jsou město Brno a městská společnost Brněnské komunikace.
Na financování výstavby sálu se také podílí Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj. Více informací o tomto strategickém projektu města Brna je k dispozici na webových stránkách cobude.brno.cz.
Zdroj a foto: TIS MMB/Architekti Hrůša
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31