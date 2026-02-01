Zima mezi jehličnany: Arboretum Řícmanice zve na den otevřených dveří
Brno, 24. února 2025 - Poslední únorovou sobotu se v Arboretu Řícmanice koná zimní den otevřených dveří. Součástí programu jsou komentované prohlídky s dendrology Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU. Návštěvníci mají možnost dozvědět se více o vzácných jehličnanech, pocházejících především z Jižní a Severní Ameriky, ale i Asie. Z novinek zaujme nová výsadba devíti druhů cypřišů. Chybět nebude již tradičně program pro děti a zvěřinové delikatesy. Arboretum je otevřeno od 9.30 do 16.00. Komentované prohlídky začínají každou celou hodinu, první v 10.00.
V loňském roce prošlo arboretum výraznou proměnou. „Po celé ploše arboreta jsme odstranili nálet, to znamená všechny listnaté dřeviny, kterým nemůžeme dovolit, aby se v řícmanickém arboretu rozrostly. Některé už byly poměrně vzrostlé, takže to byla opravdu náročná práce,“ zaznělo od Petry Packové ze Školního lesního podniku, který má arboretum ve své správě. „Díky zásahu dostaly více prostoru přirozeně se zmlazující jehličnany, takže se návštěvníkům, kteří už to u nás znají, nabídne zcela nový pohled. Prostor je najednou rozvolněnější a na návštěvníky čeká krásná procházka pod vzrostlým porostem,“ pokračovala.
Významnou novinkou je rozšíření sbírky jehličnanů o cypřiše, včetně mimořádně vzácných a ohrožených druhů z Kalifornie a Alžíru. „V arboretu máme vysazeno aktuálně devět druhů cypřišů a jeden mezirodový kříženec. Dva z nich jsou opravdu výjimečné: Hesperocyparis abramsiana je ohrožený druh a endemit z Kalifornie, kde roste pět populací tohoto druhu na rozloze 16 kilometrů čtverečních, s odhadovaným počtem méně než 300 jedinců. Druhým vysazeným unikátem je potom Cupressus dupreziana. Jedná se o nejvzácnější cypřiš rostoucí přirozeně v Alžíru, kde přežívá v extrémně suchých podmínkách s ročním úhrnem srážek 30 milimetrů. Udává se, že už existuje pouze 233 jedinců, přičemž některé mají více než dva tisíce let,“ přiblížil unikáty Martin Šrámek z Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MENDELU.
S pozitivním ohlasem se setkala loňská novinka, informační cedulky s QR kódy. „Ocenili je zejména návštěvníci, kteří dávají přednost individuální procházce před komentovanou prohlídkou. Řada jehličnanů si je na první pohled hodně podobná, snad jen s výjimkou blahočetu, který vyčnívá, takže milovníky přírody cedulky potěšily,“ vysvětlila Packová.
Den otevřených dveří nabídne také program pro děti. „Máme připraven tradiční zábavný koutek, kde si můžou vyzkoušet různé znalosti a dovednosti z oblasti lesnictví a myslivosti. Nebude chybět nějaká pěkná úkolovka a možná že oprášíme i oblíbený lesnický AZ kvíz, který je velmi populární i mezi dospělými,“ přislíbila správkyně arboret.
Příchozí můžou počítat s pestrou nabídkou zvěřinových pokrmů, od klobás, které si mohou sami opéct nad ohněm, přes oblíbený zvěřinový guláš až po sekanou. Chybět nebudou teplé nápoje.
Únorový den otevřených dveří v Arboretu Řícmanice se těší vysoké návštěvnosti. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje proto počítá v případě potřeby s posílením autobusové linky 210 jak v dopoledních, tak i odpoledních hodinách.
Motorizované návštěvníky akce Školní lesní podnik upozorňuje na omezenou možnost parkování v místě Srnčí studánka-rozcestí (49.2713017N, 16.7048233E) a doporučuje zaparkovat automobil v některé z přilehlých obcí, v žádném případě na lesních cestách. Pěší turisté se mohou k arboretu vydat z Babic nad Svitavou či Řícmanic příjemnou procházkou lesem.
Vstupné na tuto akci je dobrovolné a psi na vodítku jsou vítáni. V případě nepříznivého počasí, jako je silný vítr či námraza, bude akce zrušena. Podnik proto doporučuje sledovat informační zdroje ŠLP Křtiny.
Zdroj a foto: MENDELU
