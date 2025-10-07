Vojenská nemocnice Brno předvedla jako první u nás praktické využití privátní 5G sítě
Brno, 22. září 2025 - Vojenská nemocnice Brno (VN Brno) jako první nemocnice v Česku spustila plnohodnotný provoz privátní 5G SA (stand alone) sítě a začala ji integrovat do svého nemocničního informačního systému. Lékařský personál nemocnice díky 5G technologii pracuje s aktuálními zdravotnickými informacemi přímo u lůžek pacientů a na mobilních zdravotnických vozících. Ve spolupráci se společností T-Mobile, která privátní 5G síť dodala, uspořádala nemocnice prezentaci, na které ukázala, co tato inovace znamená v praxi – od okamžité práce s pacientskou dokumentací až po telechirurgické zákroky s využitím 3D zobrazení a přímého přenosu zvuku.
„Zprovoznění privátní 5G sítě umožňuje naší nemocnici udělat historický krok k dalšímu zvýšení kvality, bezpečnosti i efektivity poskytování zdravotní péče. Díky napojení na nemocniční informační systém dokážeme rychle a spolehlivě sdílet důležitá data. Lékař i zdravotní sestra mají ihned k dispozici všechny aktuální informace přímo u lůžka pacienta – například lékař je schopen v reálném čase okamžitě upravit medikaci,“ popisuje MUDr. Petr Král, ředitel VN Brno a dodává: „Inovativní technologie nevyhnutelně stále víc vstupují do každodenního provozu i zdravotnických zařízení. Moderní zdravotnictví proto musí být otevřené progresivním řešením, která přinášejí reálný přínos pro pacienty i personál.“
Díky napojení systému mobilních zdravotnických vozíků a přenosných počítačů na privátní 5G síť získává zdravotnický personál přístup k údajům o pacientech, medikaci i zdravotnické dokumentaci přímo u lůžka a kdekoliv v rámci areálu nemocnice.
Jedním z prvních kroků plného využití 5G technologie je napojení systému mobilních zdravotnických vozíků a přenosných počítačů na privátní síť. Zdravotnický personál tak získává okamžitý přístup k údajům o pacientech, medikaci i zdravotnické dokumentaci kdykoliv a kdekoliv v rámci areálu, bez výpadků a zpoždění. Výsledkem je vyšší komfort pro lékaře i sestry, větší bezpečnost i rychlosti práce, což se pozitivně odráží v kvalitě péče o pacienty.
„Jsme hrdí na to, že jsme partnerem prvního projektu tohoto typu ve zdravotnictví v Česku. Naše privátní 5G síť se osvědčila již během testování a nyní tvoří páteř spolehlivého a zabezpečeného připojení a zabezpečeného propojení s nemocničním informačním systémem. Při nedávném telechirurgickém zákroku ukázala také výrazně vyšší plynulost přenosu obrazu oproti satelitnímu spojení. Aktuálně navíc s možností využití 3D obrazu ve 4K rozlišení s paralelním přenosem zvuku, což přináší lékařům další nové možnosti,” uvedl za dodavatele Ing. Jakub Kopecký, ředitel pro Průmysl 4.0 ve společnosti T-Mobile.
Během tiskové konference proběhla také ukázka úspěšného telemedicínského experimentu mezi VN Brno a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN) v Praze. Během operace tříselné kýly byly otestovány možnosti vzdálené spolupráce s využitím privátní 5G sítě. „Během zákroku jsme mohli na dálku přesně označovat kritická místa v operačním poli, na které se operatér má v danou chvíli zaměřit, za pomoci speciálního nástroje propojeného přes 5G síť, což významně zvýšilo bezpečnost i jistotu pro operační tým. Je to technologie, která může v budoucnu zásadně proměnit podobu vzdálených operací i samotné chirurgické praxe,“ vysvětluje MUDr. Václav Masopust, ředitel ÚVN v Praze a vedoucí telechirurgického týmu.
Privátní 5G SA síť
Privátní 5G síť je speciální bezdrátová síť, kterou firma nebo jako v tomto případě nemocnice používá pouze pro své vlastní potřeby a nezávisí na veřejně dostupných mobilních sítích. Funguje podobně jako vyhrazená a velmi rychlá Wi-Fi. Dokáže spolehlivě připojit až stovky zařízení, která spolu bezpečně a rychle komunikují. Výhodu je vysoká stabilita sítě, velmi nízká latence a maximální zabezpečení.
Ukázka využití privátní 5G sítě pro vzdálenou spolupráci mezi lékaři z Vojenská nemocnice Brno a z Ústřední vojenské nemocnice v Praze během operace tříselné kýly.
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...