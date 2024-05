Starobrno bude ještě více pomáhat hospodám v regionu

Brno, 29. května 2024 – Pivovar Starobrno chce ještě více pomáhat svým hospodám v tom, aby dokázaly zvyšovat kvalitu piva. Představuje proto nového Quality Mastera Svatopluka Vrzalu, který nastavuje pravidla kvality, školí obchodní tým a připravuje aktivity, které mají hospody pozitivně motivovat. Spouští také projekt Vymazlená Hospoda.

Pivovar přitom vychází z toho, že se chování spotřebitelů mění. Už není tak obvyklý obrázek, kdy pivař vypije za večer hodně piv za nižší cenu. Naopak: lidé jsou ochotni si za pivo připlatit, protože jim na kvalitě záleží.

Jednou z aktivit, jak hospody motivovat k posouvání kvality na vyšší úroveň, je projekt Vymazlená Hospoda. „Jde o soutěž, kdy štamgasti vybraných hospod budou hodnotit kvalitu piva a dávat své oblíbené provozovně hlasy. Celkem se letos počítá se zapojením asi čtyř desítek provozoven. Prvních deset z nich získá investici až do 100 000 korun, kterou mohou použít na vylepšení své hospody,“ přiblížil projekt brand manažer značky Starobrno Jaroslav Garai.

Další připravovaná aktivita v rámci projektu se týká těch opravdu nejlepších provozoven, které se perfektní kvalitou piva mohou pochlubit už dnes. „Z tohoto důvodu získají certifikát Umělci Škopku, určený jen těm starobrněnským hospodám, které čepují perfektně ošetřené pivo,“ uvedl Svatopluk Vrzala, který hospody kontroluje. Certifikát ale nebude jen „ozdoba na stěnu“. Starobrno tak provozovně zajistí reklamu, takže se o ní dozví co nejvíce lidí.

Konečně kvality se týká i video kampaň Vymazlený Škopek, které je ke zhlédnutí na na YouTube, sociálních sítích, Spotify a HBBTV. Svatopluk Vrzala se tam představuje coby výčepní a oblíbený brněnský rapper a výtvarník Jakub „MC GEY“ Rafael jako štamgast. Kromě toho s oběma protagonisty vznikla série šesti vtipných, ale přitom vzdělávacích videí, kde přibližují vše, co kvalitní pivo nikdy nesmí postrádat: hutnou pěnu, jiskru a ulpívající kroužky na stěně sklenice. Svatopluk Vrzala dále vysvětlí, co je to říz piva, jakou teplotu by pivo mělo mít, a ukáže i styly čepování.

Zdroj a foto: Starobrno