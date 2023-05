Sociální nadační fond pomáhá nemocným dětem už 30 let, zapojte se i vy!

Brno, 4. května 2023 - Auto pro Šimona s křehkými kostmi, aby se vždycky dostal bezpečně do nemocnice. Efektivní rehabilitace pro Davídka a Adélu, kteří se perou s vážným postižením. Pomoci uskutečnit tato přání může ve středu každý návštěvník Charitativního koncertu pro Sociální nadační fond. Hudební akce s doprovodným programem pro děti je zároveň narozeninovou oslavou fondu, který byl založen právě před 30 lety.

Zakončit pracovní den dobrým skutkem? Ve středu 10. 5. nic těžkého. Stačí se přijít pobavit na Dominikánské náměstí na Charitativní koncert pro Sociální nadační fond. Party odstartuje DJ Schafff, mezi 17. a 19. hodinou dále zazní muzikálové hity v podání sólistů Městského divadla Brno i písně nejoblíbenějšího Slavíka v dějinách v pojetí Karel Gott Revival Morava. Programem provede ambasadorka fondu herečka Marta Dřímal Ondráčková. Vstup je zdarma, fondu lze přispět dobrovolně a v libovolné výši. K dispozici bude jak pokladnička na stánku organizace, tak QR kódy pro bezhotovostní platby. Ty míří rovnou na transparentní účet fondu.

„Celý výtěžek poputuje Sociálnímu nadačnímu fondu, který město založilo v roce 1993. Od té doby pomáhá lidem, kteří se dostali do složité a často zároveň natolik specifické životní situace, že na ni nestačí běžné nástroje sociální podpory,“ uvedla primátorka města Brna a zároveň předsedkyně správní rady Sociálního nadačního fondu Markéta Vaňková. „Loni fond vyplatil podporu ve výši více než 2,5 milionu korun, v roce 2021 to bylo ještě téměř o dva miliony více díky sbírce pro lidi zasažené tornádem. Peníze pomohly například slepému seniorovi, který přišel o svého vodicího psa a potřeboval nového, mámě samoživitelce, jejíž obě děti trpí zdravotním postižením, nebo členovi národního týmu para-ragby a tátovi dvou malinkých dětí,“ doplnila.

„Dary návštěvníků středečního koncertu využije Sociální nadační fond na pomoc třem dětem: Šimonovi, který už 12 let bojuje s onemocněním kostí způsobujícím jejich křehkost, Davídkovi s vážnou vadou zraku a Adélce ochrnuté vinou dětské mozkové obrny. Předem děkuji všem, kterým jejich osud není lhostejný a i drobným příspěvkem pomůžou ke splnění jejich potřeb a aspoň malému ulehčení jejich osudu, a samozřejmě i všem dárcům, kteří dosud fond podpořili a podíleli se tak na jeho třicetiletém fungování. Zároveň bych ráda ocenila i vystupující umělce, neboť svůj čas a talent věnovali tomuto koncertu za snížený honorář, případně se ho dokonce vzdali ve prospěch fondu,“ vyzdvihla uvolněná zastupitelka pro marketing a PR Kateřina Jarošová. Příběhy všech tří malých hrdinů čtěte zde.

Na akci bude rovněž doprovodný program pro děti a možnost občerstvení. I jeho nákupem návštěvníci podpoří Sociální nadační fond. Po celý den, od 11 do 23 hodin, budou z orloje na náměstí Svobody padat v každou celou hodinu speciální kuličky s logem fondu a třicítky. Všechny informace o koncertu jsou zveřejněny na brno.cz/charitativnikoncert a na facebookové události.

Sociální nadační fond je nevládní organizace založená v roce 1993 původně jako Sociální nadace města Brna „Domovy potřebných“, a to rozhodnutím Zastupitelstva města Brna. O pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 se působnost fondu rozšířila na celé území Jihomoravského kraje. Posláním Sociálního nadačního fondu je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit. Nadační fond pomáhá jednotlivcům i neziskovým organizacím, které se takovou pomocí zabývají, ve městě Brně a Jihomoravském kraji. Především finanční pomoc směřuje k lidem se zdravotním postižením a jejich rodinám, osamělým seniorům, dětem bez zázemí rodiny nebo z náhradní rodinné péče, případně rodičům samoživitelům.

Zdroj: TIS MMB