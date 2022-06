Nechte se svéz(s)t – dělnickými koloniemi i slavnými vilami

Brno, 2. června 2022 - Ruku v ruce s turistickou sezonou startují také vyhlídkové jízdy Brnem. Oblíbený minibus vás zaveze do míst, která byste na pěší trase nestihli obejít. Letos vás čeká 6 tras, každá přichází se zcela jiným a neméně zajímavým tématem. Novinkou je jízda kolem bývalých dělnických kolonií.

„Pokud nevíte, co to byly dělnické kolonie a kde je v Brně najdete, rozhodně vyrazte na nejnovější vyhlídkovou jízdu minibusem. V Brně se jich nacházelo hned několik a všechny si udržují svou specifickou atmosféru dodnes. Zatím v naší nabídce nemáme jiný ucelený materiál, který by se touto tématikou komplexně zabýval, takže prohlídky budou opravdu stát za to,” představuje novou vyjížďku Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Stopadesátiletou tradici sportovních týmů představí trasa Legendární místa brněnského sportu. Minibusem se vydáme například na fotbalový stadion za Lužánkami, Český veslařský klub v Brně, Střelák či Velodrom.

V pohodlí klimatizovaného minibusu jsou prohlídky možné za každého počasí. Výklad zajišťují profesionální průvodci. Nejoblíbenější témata, jako jsou Slavné vily a Paláce průmyslové aristokracie, bývají vyprodána i měsíc dopředu. Jezdí se v pátek, sobotu a neděli z náměstí Svobody a projížďka trvá 2 až 3,5 hodiny.

Více informací o vyhlídkových jízdách najdete také na www.vyhlidkovejizdybrnem.cz. Zakoupíte tam i vstupenky, nebo si pro ně přijďte osobně do infocenter na Radnické 8 a Panenské 1.