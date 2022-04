Z války do Brna: Reportér Tomáš Forró na MUNI promluví o bojích na Ukrajině

Brno, 27. dubna 2022 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity zahajuje cyklus akcí na podporu Ukrajiny. Program v pátek otevře host Tomáš Forró, dále se představí Petr Kalina, Eva Rusínová či Lucie Řehoříková.

Mrazivé svědectví slovenského reportéra a jeho zážitky z války nebo historické ohlédnutí za rusko-ukrajinskými vztahy. Také tato témata přiblíží série akcí v Čítárně a kavárně kaFFe. „Nesmyslná a nespravedlivá válka, kterou teď každý z nás může sledovat téměř v přímém přenosu na Ukrajině, se vzpírá jakémukoliv racionálnímu pochopení. Měli jsme pocit, že chceme-li nyní analyzovat její kořeny či hledat její historické předpoklady, musíme tak činit současně s pozorným nasloucháním lidí, kteří z Ukrajiny přicházejí a kteří přinášejí svědectví,“ uvedla proděkanka pro přijímací řízení a komunikaci s veřejností Zdeňka Jastrzembská.

Jako první host se už pozítří představí slovenský reportér Tomáš Forró, který posledních šest let mapuje dění na Donbasu a pracuje s oběma stranami konfliktu. Z válečné zóny se Forró vrátil nedávno. „Mnoho lidí to vnímá jako etnický konflikt mezi ukrajinskými a ruskými obyvateli, jako občanskou válku, ale není to pravda. Na proruské straně často bojují Ukrajinci a naopak, Ukrajinu mnohdy brání Rusové." Forró je autorem úspěšné knihy Donbas: reportáž z ukrajinského konfliktu. Svazek vyšel před dvěma lety a zachycuje syrovou atmosféru války a autentické příběhy Rusů i Ukrajinců.

O historických předpokladech současného rusko-ukrajinského konfliktu pohovoří 4. května odborný asistent Ústavu slavistiky a garant studijního programu Ukrajinská studia Petr Kalina. Jeho přednášku doplní projekce fotografií a debata s diváky.

Pomoc s výukou jazyka válečným uprchlíkům nabízí Kabinet češtiny pro cizince, a to od prvních dní vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu. „Mezi ukrajinskými uprchlíky je mnoho vzdělaných lidí a je pro nás důležité vysvětlovat, že ne každá Ukrajinka je uklízečka a ne každý Ukrajinec je zedník,“ podotkla vedoucí kabinetu Eva Rusínová. Se svou kolegyní Yanou Dmyterchuk do Čítárny zavítá 16. května.

Závěrečným hostem cyklu je překladatelka Lucie Řehoříková. Se svou dcerou přeložila knihu Válka, která změnila Rondo. „Tato ilustrovaná knížka objasňuje dětem, co to vlastně válka je. Knihu vydáváme dvojjazyčně, ukrajinsky a česky, aby mohla sloužit i jako jazyková pomůcka pro ukrajinské děti. Získala již mnoho cen,“ upřesnil Petr Minařík z nakladatelství Větrné mlýny.

Všechny zmíněné akce doplňuje výstava fotografií Jaroslava Pulicara Na východ od Brna. Výstavou i doprovodným programem chce FF MU symbolicky podpořit boji zasaženou Ukrajinu. Akce hostí Čítárna, Arna Nováka 1, budova D, přízemí, vstup je volný.

Program:

29. dubna, 14.00 Tomáš Forró: Donbas - reportáž z ukrajinského konfliktu. Mrazivé svědectví slovenského reportéra, který mapuje válku na východě Ukrajiny.

4. května, 17.00 Petr Kalina: Historické předpoklady současného rusko-ukrajinského konfliktu. Odborný asistent Ústavu slavistiky a garant studijního programu Ukrajinská studia pohovoří o kořenech války na Ukrajině.

16. května, 17.00 Eva Rusínová a Yana Dmyterchuk: Ukrajinka nerovná se uklízečka, Ukrajinec nerovná se zedník. Kabinet češtiny pro cizince o výuce Ukrajinců, kteří prchají před válkou.

17. května, 17.00 Válka, která změnila Rondo. Setkání s překladatelkou Lucií Řehoříkovou, která představí nově vydanou knihu, která získala mnoho cen. Autory knihy jsou ukrajinští umělci Romana Romanyšyn a Andrij Lesiv, členové studia Agrafka.

Zdroj a foto: MUNI